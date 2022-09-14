Скільки населених пунктів звільнено на Харківщині: Міноборони уточнило дані

На Харківщині звільнено від окупантів приблизно 388 населених пунктів

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр оприлюднила уточнені дані про звільнені від російських загарбників території Харківщини. Про це йдеться в дописі Маляр на Facebook.

«Тож, з 6 вересня на Харківщині звільнено: близько 8500 кв. км, приблизно 388 населених пунктів близько, 150 тис. людей», – повідомила заступниця міністра оборони.

Маляр додала, що цифри постійно змінюються і «дуже важливо їх сприймати у загальному контексті війни, а не окремо». Вона наголосила, що звільнені території «ще потребують проведення додаткових заходів безпеки та стабілізації для того, щоб там можна було безпечно проживати».

«Тому, офіційні повідомлення з цифрами звільнених населених пунктів надаються з свідомим запізненням і можуть враховувати чи не враховувати проведені стабілізаційні заходи, а отже – різнитись», – додала Маляр.

Заступниця очільника Міноборони зазначила, що лінія фронту розтягнулася на 2500 км, на 1300 км з них тривають активні бойові дії.

«Ми ведемо оборонну операцію, в рамках якої вдається реалізувати і наступальні дії. Так, ми давно чекали цього успіху, але нам ще воювати і воювати. До повної перемоги нам звільняти ще дуже багато наших людей і наших земель. Нам потрібно ще чимало часу, сил і терпіння», – зазначила Маляр.

Нагадаємо, напередодні заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Збройні сили України звільнили від російських військ на Харківщині вже 3 800 кв. км. Кількість деокупованих населених пунктів сягнула 300.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний показав, які трофеї отримали українські захисники від рашистів. Російські загарбники, тікаючи в Харківщини, залишили для Збройних сил України чимало техніки та боєприпасів.

Як відомо, триває 203 доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні захоплених територій та зриву активних дій наших військ на окремих напрямках. Тривають обстріли позицій наших підрозділів вздовж лінії зіткнення, ворог намагається вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.