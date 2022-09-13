Контнаступ на Херсонщині. ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео)

ЗСУ прорвали фронт в районі Давидового Броду

Українські захисники прорвали лінію оборони окупантів на Херсонщині в районі селища Давидів Брід. Про це повідомляють рашистські Telegram-канали.

Офіційної інформації від української влади ще немає.

Давидів Брід – село в Україні, у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить 1223 особи. Колишній центр Давидово-Брідської сільської ради та Давидобродської волості. Фізична відстань до Великої Олександрівки – 8,8 км. Сусідні населені пункти: Новогрирорівка, Запоріжжя (село), Брускинське, Мала Олександрівка. Під час російського вторгнення, з 12 на 13 березня 2022 року село було окуповано російськими військами. 31 травня було підтверджено визволення села українськими військовими. 17 червня село повторно було окуповано.

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як ЗСУ переїжджають річку. Воїни звели понтонну переправу.

Раніше Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників.

Нагадаємо, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.