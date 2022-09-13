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Контнаступ на Херсонщині. ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Контнаступ на Херсонщині. ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео)
Українські воїни звели понтонну переправу через річку Інгулець
фото ілюстративне

ЗСУ прорвали фронт в районі Давидового Броду

Українські захисники прорвали лінію оборони окупантів на Херсонщині в районі селища Давидів Брід. Про це повідомляють рашистські Telegram-канали.

Офіційної інформації від української влади ще немає.

Контнаступ на Херсонщині. ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео) фото 1

Давидів Брід – село в Україні, у Великоолександрівській селищній громаді Бериславського району Херсонської області. Населення становить 1223 особи. Колишній центр Давидово-Брідської сільської ради та Давидобродської волості. Фізична відстань до Великої Олександрівки – 8,8 км.

Сусідні населені пункти: Новогрирорівка, Запоріжжя (село), Брускинське, Мала Олександрівка. Під час російського вторгнення, з 12 на 13 березня 2022 року село було окуповано російськими військами. 31 травня було підтверджено визволення села українськими військовими. 17 червня село повторно було окуповано.

Контнаступ на Херсонщині. ЗСУ вже перейшли річку Інгулець (відео) фото 2

У мережі з’явилося відео, на якому видно, як ЗСУ переїжджають річку. Воїни звели понтонну переправу.

Раніше Міноборони розповіло, скільки території відбили у загарбників.

Нагадаємо, триває 202-га доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві активних дій наших військ на окремих напрямках. Окупанти продовжують обстріли наших позицій вздовж лінії зіткнення, намагаються вживати заходів щодо перегрупування своїх військ на окремих напрямках, ведуть повітряну розвідку. Залишається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по всій території України.

Теги: окупанти фронт ЗСУ війна Херсонщина

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