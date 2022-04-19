«Укрзалізниця» призначила на 19 квітня два евакуаційні потяги зі сходу

Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах

«Укрзалізниця» на 19 квітня призначила два евакуаційні поїзди зі східної частини України. Вони відправлятимуться з Покровська та Лозової. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

Повідомляється, що «Укрзалізниця» призначає на сьогодні два евакуаційні потяги:

№45 Лозова-Ужгород

№233 Покровськ-Чоп

Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах або на гарячій лінії 0 800 503 111.

Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 19 квітня.

Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.

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