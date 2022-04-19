«Укрзалізниця» призначила на 19 квітня два евакуаційні потяги зі сходу
Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах
«Укрзалізниця» на 19 квітня призначила два евакуаційні поїзди зі східної частини України. Вони відправлятимуться з Покровська та Лозової. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.
Повідомляється, що «Укрзалізниця» призначає на сьогодні два евакуаційні потяги:
- №45 Лозова-Ужгород
- №233 Покровськ-Чоп
Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах або на гарячій лінії 0 800 503 111.
Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 19 квітня.
Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.