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    «Укрзалізниця» призначила на 19 квітня два евакуаційні потяги зі сходу

    «Укрзалізниця» призначила на 19 квітня два евакуаційні потяги зі сходу
    фото з відкритих джерел

    Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах

    «Укрзалізниця» на 19 квітня призначила два евакуаційні поїзди зі східної частини України. Вони відправлятимуться з Покровська та Лозової. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці» у Telegram.

    Повідомляється, що «Укрзалізниця» призначає на сьогодні два евакуаційні потяги:

    • №45 Лозова-Ужгород
    • №233 Покровськ-Чоп

    Точний час відправлення доступний в довідковій службі на вокзалах або на гарячій лінії 0 800 503 111.

    Також повідомлялося, що «Укрзалізниця» оприлюднила розклад додаткових евакуаційних рейсів на 19 квітня.

    Нагадаємо, Офіс президента повідомив, скільки людей евакуювала «Укрзалізниця» за 50 днів війни.

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця потяг Україна окупація евакуація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» призначила на 19 квітня два евакуаційні потяги зі сходу