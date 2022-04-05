РФ намагається залучити викладачів військових училищ до війни проти України – Генштаб

Росія проводить заходи прихованої мобілізації, щоб комлектувати підрозділи, що зазнали втрат в Україні

Генеральний штаб Збройних сил України надає оперативну інформацію про ситуацію на фронті станом на 18 годину 5 квітня, 41-го дня повномасштабної війни РФ проти України.

За даними Генштабу, продовжуються заходи з перегрупування військ РФ. Противник не відмовився від мети операції щодо встановлення повного контролю над територією Донецької та Луганської областей. Намагається покращити положення підрозділів у Таврійському та Південнобузькому операційних районах.

Російські війська, зухвало нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, продовжують застосовувати авіацію та артилерію для ударів по об’єктах цивільної інфраструктури та промисловості. Так, внаслідок обстрілу міста Рубіжне Луганської області окупантами пошкоджено цистерну з азотною кислотою.

В західному військовому окрузі РФ, з метою комплектування підрозділів, які зазнали втрат на території України, проводяться заходи прихованої мобілізації. Крім того, командування збройних сил РФ намагається поповнити втрати особового складу за рахунок залучення представників військових навчальних закладів. У Читинському суворовському військовому училищі міністерства внутрішніх справ Росії проведено письмове опитування викладацького складу щодо готовності взяти участь у «спеціальній операції» за межами РФ. Значна частина викладачів відмовилися від можливого залучення до «виконання завдань» та готові до звільнення з військової служби.

На Сіверському напрямку триває вивезення залізницею та військово-транспортними літаками військової техніки збройних сил РФ з території республіки Білорусь. Водночас, виявлено переміщення окремих підрозділів збройних сил Білорусі в напрямку державного кордону України. Не виключається проведення ротації підрозділів, що залучені до посилення охорони кордону Білорусі.

На Слобожанському напрямку триває блокада противником окремого району Харківської області. В населених пунктах Великий Бурлук, Приколотне та Федорівка окупанти здійснюють пошук проукраїнськи налаштованих жителів та незаконне їх затримання.

У місті Ізюм російські окупанти займаються фабрикацією доказової бази про нібито злочини Збройних Сил України. З цією метою здійснюють обстріли населеного пункту та створюють вигляд «документування».

На Донецькому напрямку противник, за підтримки авіації та артилерії, продовжує штурм міста Маріуполь.

На тимчасово захопленій території Запорізької області, в місті Бердянськ, проводиться затримання місцевих жителів.

В місті Токмак медичний персонал місцевих закладів охорони здоров’я примушують підписувати так звані «контракти» з міністерством охорони здоров’я РФ.

Сили оборони України продовжують виконувати завдання зі звільнення захопленої території від російських окупаційних військ.

Як повідомлялося, Міністерство оборони Великої Британії оприлюднило карту щодо російського вторгнення станом на 5 квітня.