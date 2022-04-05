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    Рашисти готуються здати Херсон – Арестович

    За прогнозом Арестовича, у РФ немає сил для наступу на території України - Рашисти готуються здати Херсон – Арестович
    За прогнозом Арестовича, у РФ немає сил для наступу на території України
    фото: Уніан

    Арестович: «У Миколаївській області вже немає противника – всі бої ведуться на Херсонщині»

    Війська окупантів готуються здати Херсон, а в Миколаївській області їх вже немає. Про це заявив радник глави Офісу президента і військовий експерт Олексій Арестович в інтерв'ю Тетяні Поповій.

    «Сам Херсон росіяни підготували вже до здачі. Про це мало хто знає, але вони серйозно розглядають залишення Херсона, в тому числі серед інших своїх планів. Це не означає, що Херсон буде звільнений завтра, але а все-таки...», – заявив Арестович.

    «У Миколаєві вже взагалі немає противника, всі бої вже ведуться в Херсонській області», – додав він.

    За прогнозом Арестовича, у РФ немає сил для наступу на території України, а перемогу собі Путін буде робити «всередині країни». Що ж стосується переговорів, то військові умови збігаються з політичними.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Херсонщині викрали ще одного голову місцевої громади.

    Нагадаємо, за повідомлення Генштабу ЗСУ, РФ намагається залучити викладачів військових училищ до війни проти України. Як повідомлялося, депутат Ізюмської міськради Харківської області від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Анатолій Фомічевський показав російським загарбникам незахищену дорогу, якою вони увійшли до міста.

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    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна Херсон окупація Олексій Арестович #stoprussia
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    Рашисти готуються здати Херсон – Арестович