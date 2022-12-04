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Ворог продовжує атакувати на Луганщині та Донеччині – Генштаб

Надія Карбунар
glavcom.ua
Ворог продовжує атакувати на Луганщині та Донеччині – Генштаб
ЗСУ ефективно протистоїть окупантам
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів по позиціях наших військ

Розпочалася двісті вісімдесят четверта доба російського широкомасштабного вторгнення. Про ситуацію на фронтах станом на ранок 4 грудня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Площанка і Білогорівка на Луганщині та Берестове, Білогорівка, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Водяне, Первомайське, Веселе, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Протягом минулої доби противник завдав 10 ракетних, 16 авіаційних ударів, а також здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Ракетних ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури населених пунктів Шевченкове Харківської області та Краматорськ на Донеччині.

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури по всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв з мінометів населені пункти Сопич та Тимофіївка Сумської області.

На Слобожанському напрямку обстрілів з артилерії зазнали райони понад десяти населених пунктів. Серед них – Одноробівка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Огірцеве, Черняків, Чугунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Здійснив обстріли з танків та різнокаліберної артилерії по районах Синьківки, Табаївки, Берестового і Вишневого Харківської області та Макіївки, Площанки і Білогорівки на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіїівському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій, намагаються покращити тактичне положення. Обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали, зокрема, райони Серебрянки, Верхньокам’янського, Білогорівки, Яковлівки, Соледара, Бахмута, Курдюмівки, Південного, Авдіївки, Опитного, Водяного, Первомайського, Невельського, Красногорівки, Веселого, Марʼїнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Вогневому впливу він піддав райони населених пунктів Велика Новосілка, Вугледар, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог обороняється. Артилерійські обстріли зафіксовано, зокрема, біля Оріхова Запорізької області.

На Херсонському напрямку окупанти також ведуть оборону. Здійснюють обстріли з мінометів, ствольної і реактивної артилерії по позиціях наших військ, а також населених пунктах Дніпропетровської та Херсонської областей. Не припиняється вогневий терор мирних жителів Херсона.

Щодо втрат російських окупантів. За уточненою інформацією, у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей. Окрім того, 2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів.

Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. Із місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерамии та касовими апаратами. А в Новомиколаївці Запорізької області, окупанти чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, вилучення особистих цінних речей та побутової техніки.

Крім того, в населених пунктах тимчасово зайнятої Херсонської області, російські загарбники погрозами позбавлення батьківських прав примушують місцеве населення віддавати дітей до навчальних закладів для навчання за російською програмою.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 22 удари по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 3 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Також українські воїни збили ворожий літак «Су-25» та безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки а також район зосередження засобів артилерії.

Нагадаємо, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії заявила, що темпи ведення бойових дій в Україні будуть знижені найближчими місяцями.

Раніше стало відомо, чому Путін відмовився від погроз застосування ядерної зброї.

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Теги: Бахмут ворог Генштаб літак навчання населення озброєння окупанти путін

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