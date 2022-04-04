Українські захисники звільнили село на Чернігівщині: якими були 25 днів окупації (фото)

Російські загарбники забирали у місцевих жителів мобільні телефони та харчі

Війська оперативного командування «Північ» звільнили село Вікторівка на Чернігівщині. Воно пережило 25 днів окупації. Про це інформує Міністерство оборони України.

Російські загарбники забирали у місцевих жителів мобільні телефони. Забирали харчі, не зважали, що у багатьох родин є діти.

Окупанти водили під конвоєм місцевих жителів, щоб набрати хоча б відро води. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів – людина, хвора на астму, померла, а росіяни наказали місцевим власноруч ховати тіло поряд в лісі.

Усі жили в одному підвалі: від літніх людей до новонароджених діток. Через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, почалася низка хвороб, серед яких і вітряна віспа.

Нагадаємо, прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у звільненому від російських окупантів місті Буча.

Президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.