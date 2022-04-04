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    Події в Україні

    Українські захисники звільнили село на Чернігівщині: якими були 25 днів окупації (фото)

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    Мешканці Вікторівки вперше  вільно вийшли на подвір‘я
    фото: Міністерство оборони України/Telegram

    Російські загарбники забирали у місцевих жителів мобільні телефони та харчі

    Війська оперативного командування «Північ» звільнили село Вікторівка на Чернігівщині. Воно пережило 25 днів окупації. Про це інформує Міністерство оборони України.

    Російські загарбники забирали у місцевих жителів мобільні телефони. Забирали харчі, не зважали, що у багатьох родин є діти.

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    Українські захисники звільнили село на Чернігівщині: якими були 25 днів окупації (фото)
    Українські захисники звільнили село на Чернігівщині: якими були 25 днів окупації (фото)
    Українські захисники звільнили село на Чернігівщині: якими були 25 днів окупації (фото)

    Окупанти водили під конвоєм місцевих жителів, щоб набрати хоча б відро води. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів – людина, хвора на астму, померла, а росіяни наказали місцевим власноруч ховати тіло поряд в лісі.

    Усі жили в одному підвалі: від літніх людей до новонароджених діток. Через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції, почалася низка хвороб, серед яких і вітряна віспа.

    Нагадаємо, прокурори спільно зі співробітниками поліції Київщини виявили катівню у звільненому від російських окупантів місті Буча.

    Президент України Володимир Зеленський 4 квітня особисто відвідав зруйновану російськими окупантами місто Буча біля Києва, де виявлено свідчення масових вбивств мирних жителів. Також нардепи на власні очі побачили звірства рашистів на Київщині.

    Читайте також: Ґвалтували жінок і дітей, а потім розстрілювали. Трагедія Бучі очима світової преси

    Теги: трагедія росія окупанти діти війна Буча Україна президент село місто окупація #stoprussia
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    Українські захисники звільнили село на Чернігівщині: якими були 25 днів окупації (фото)