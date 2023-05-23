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ЗСУ знищили три важливі цілі противника – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ знищили три важливі цілі противника – Генштаб
Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника
фото: Генштаб

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою

Триває 454-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом цієї доби ракетних ударів не було. Втім, противник завдав 25 авіаційних ударів та здійснив більш як 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, пошкоджено приватні житлові будинки та адміністративна інфраструктура. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось 16 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хрінівка, Єліне Чернігівської області; Гудове, Вовківка, Новомиколаївка та Велика Писарівка Сумської області, а також Стогнії, Уди, Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Липці, Нескучне, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Варварівка, Нестерне, Бударки та Землянки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Кам’янка, Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Мала Шапківка, Кіндрашівка, Куп'янськ, Табаївка, Берестове, Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку

Протягом доби ворог вів наступальні дії у напрямку Білогорівки, успіху не мав. Там же завдав авіаційного удару. Артилерійських обстрілів зазнали, зокрема, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Хромове. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Біла Гора, Озарянівка та Торецьк. Від ворожих обстрілів постраждали Краматорськ, Васюківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Костянтинівка, Біла Гора, Торецьк, Північне, Південе та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник протягом доби наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки. Здійснив артобстріли по районах населених пунктів Керамік, Очеретине, Ласточкине, Авдіївка, Сєверне, Водяне, Первомайське, Нетайлове, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Курахове та Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог завдав авіаційного удару в районі Пречистівки, здійснив обстріли населених пунктів Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Богоявленка, Золота Нива та Велика Новосілка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник продовжує вести оборонні дії. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом цієї доби завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Малій Токмачці та Степовому Запорізької області, а обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське,  Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Золоту Балку, Веселе, Козацьке, Львове, Антонівку, Кізомис, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Противник продовжує використовувати цивільні медичні заклади тимчасово захоплених територій України у власних цілях. Так, Біловодську центральну району лікарню окупанти перетворили на військовий шпиталь. Наразі, медичний заклад переповнений російськими окупантами з пораненнями різного ступеня важкості.

Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з них три – по зенітно-ракетних комплексах. Протягом цієї доби було знищено чотири ворожих ударних БпЛА типу Shahed.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три пункти управління, чотири райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще три важливі цілі противника.

Нагадаємо, воїн із Бахмута показав ексклюзивні кадри контратаки.

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Теги: Костянтинівка окупанти Генштаб Миколаїв Торецьк Авдіївка Херсон інфраструктура місто озброєння населення ворог Бахмут Вугледар

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