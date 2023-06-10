Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима

У 15-річного Максима проблеми з серцем виникли після коронавірусу

Заради порятунку хлопчика МВС підняли у небо гелікоптер і за годину донорський орган доправили до Інституту серця у Києві

В Україні вперше від початку великої війни донорське серце доставили небом до пацієнта, якого не можна було транспортувати. Завдяки згоді на трансплантацію, яку надали родичі 40-річної померлої жінки, лікарі провели 4 успішні пересадки органів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

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У 15-річного Максима з Врадіївки, що на Миколаївщині, проблеми з серцем розпочалися після перенесеного коронавірусу у лютому цього року. У нього медики діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Хвороба – невиліковна. Юнака могла врятувати лише трансплантація.

«Хлопець провів у реанімації місяць. Його життя врятували родичі 40-річної жінки, якій у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім. акад. О.І. Ющенка діагностували смерть мозку через розрив аневризми. Саме вони дали згоду на вилучення органів загиблої. Це рішення її сім’ї дало змогу врятувати життя чотирьом людям. Серед них і 15-річний Максим», – пишуть медики.

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Інформаційна система виявила сумісність Максима з донором, але перед лікарями постала проблема: донорське серце «живе» лише кілька годин. За цей час його треба транспортувати, підготувати до пересадки та провести саму процедуру.

«Під час війни небо «закрите», тому лікарі проводять виїзні трансплантації. Однак стан хлопчика не давав можливості його транспортувати, і тоді медики прийняли рішення залучити аеромедичну евакуацію», - пояснюють лікарі.

Заради порятунку хлопчика МВС підняли у небо гелікоптер і за годину донорський орган доправили з Вінниці до Інституту серця у Києві.

Поки Максиму пересаджували серце, ще в двох лікарнях проводили трансплантації. У НДСЛ Охматдит пересадили нирку 16-річному Дмитру Дубнику з Полтавщини. А у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова трансплантували печінку 46-річній киянці та нирку 22-річному чоловіку.

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«Всі трансплантації пройшли вдало. Стан всіх пацієнтів наразі стабільний. Світла пам’ять донору і вдячність родині за рішення, яке дало медикам можливість врятувати за один день чотирьох людей», – пишуть лікарі.

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