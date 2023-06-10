Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима

Діана Гасюк
glavcom.ua
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима
У 15-річного Максима проблеми з серцем виникли після коронавірусу
фото: Міністерство охорони здоров'я України

Заради порятунку хлопчика МВС підняли у небо гелікоптер і за годину донорський орган доправили до Інституту серця у Києві

В Україні вперше від початку великої війни донорське серце доставили небом до пацієнта, якого не можна було транспортувати. Завдяки згоді на трансплантацію, яку надали родичі 40-річної померлої жінки, лікарі провели 4 успішні пересадки органів. Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

У 15-річного Максима з Врадіївки, що на Миколаївщині, проблеми з серцем розпочалися після перенесеного коронавірусу у лютому цього року. У нього медики діагностували дилатаційну кардіоміопатію. Хвороба – невиліковна. Юнака могла врятувати лише трансплантація.

«Хлопець провів у реанімації місяць. Його життя врятували родичі 40-річної жінки, якій у Вінницькій обласній клінічній психоневрологічній лікарні ім. акад. О.І. Ющенка діагностували смерть мозку через розрив аневризми. Саме вони дали згоду на вилучення органів загиблої. Це рішення її сім’ї дало змогу врятувати життя чотирьом людям. Серед них і 15-річний Максим», – пишуть медики.

Інформаційна система виявила сумісність Максима з донором, але перед лікарями постала проблема: донорське серце «живе» лише кілька годин. За цей час його треба транспортувати, підготувати до пересадки та провести саму процедуру.

Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима фото 1

«Під час війни небо «закрите», тому лікарі проводять виїзні трансплантації. Однак стан хлопчика не давав можливості його транспортувати, і тоді медики прийняли рішення залучити аеромедичну евакуацію», - пояснюють лікарі.

Заради порятунку хлопчика МВС підняли у небо гелікоптер і за годину донорський орган доправили з Вінниці до Інституту серця у Києві.

Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима фото 2
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима фото 3

Поки Максиму пересаджували серце, ще в двох лікарнях проводили трансплантації. У НДСЛ Охматдит пересадили нирку 16-річному Дмитру Дубнику з Полтавщини. А у Національному Інституті хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова трансплантували печінку 46-річній киянці та нирку 22-річному чоловіку.

«Всі трансплантації пройшли вдало. Стан всіх пацієнтів наразі стабільний. Світла пам’ять донору і вдячність родині за рішення, яке дало медикам можливість врятувати за один день чотирьох людей», – пишуть лікарі.

Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима фото 4

Раніше повідомлялося, що рятувальники евакуювали з затопленої домівки в Херсоні 96-річну налякану бабусю

Теги: смерть гелікоптер Охматдит хвороба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євгеній був медиком-стрільцем
Хвилина мовчання: згадаймо журналіста Євгенія Осієвського
2 червня, 09:00
Україна повернула тіла 79 загиблих героїв
Україна повернула тіла 79 загиблих героїв
30 травня, 12:09
Сам Делон заперечував, що Крістіан його син
Старший син Алена Делона несподівано помер у Парижі
21 травня, 20:06
Ігор Істомін брав участь у написанні гумористичних сценаріїв для «Уральських пельменів»
ЗСУ ліквідували сценариста російського шоу «Уральські пельмені», який пішов на війну
19 травня, 15:33
Морський піхотинець поліг під Херсоном
Хвилина мовчання: згадаймо Володимира Малецького
19 травня, 09:00
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
Чорний день російської авіації: Повітряні сили повідомили нові деталі авіатрощі
14 травня, 13:09
У місті Клинці в аварії вертольота Мі-8 загинули троє членів екіпажу
Загинули дев’ятеро пілотів: стали відомі подробиці авіатрощі в Брянській області
13 травня, 18:42
Внаслідок падіння вертольота пошкоджено п'ять будинків
Масштабна авіатроща в Росії: з’явилися перші коментарі від влади
13 травня, 16:26
В’ячеслава Богуслаєва було затримано СБУ у жовтні 2022 року
«Поводьтеся жорстко, не кланяйтесь». Як Богуслаєв блокував передачу гелікоптера розвідникам (аудіо)
10 травня, 19:38

Суспільство

Руйнування Каховської ГЕС: Японія виділить Україні $5 млн
Руйнування Каховської ГЕС: Японія виділить Україні $5 млн
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима
Серце доставили з висоти: лікарі вразили історією врятованого 15-річного Максима
Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Однокімнатне житло у Києві та регіонах: як змінилися ціни за травень
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Бельгія анонсувала допомогу Україні через підрив Каховської ГЕС
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Ворог дронами атакував Одесу: є загиблі
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський провів розмову з прем'єром Нідерландів: про що говорили

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
16K
Путін заявив про контрнаступ ЗСУ і визнав, що росіянам не вистачає сучасних озброєнь
14K
Роман Безсмертний: Вступ інших країн у нашу війну – лише питання часу
11K
Справу щодо підриву Каховської ГЕС розкрито. Молодець Ілон Маск
7011
Бідні та старі? Хто залишиться жити в повоєнній Україні
6824
Нічна ракетна атака: на Житомирщині є жертви
6623
Запорізька АЕС. Другого Чорнобиля не буде?

Новини

ЗСУ успішно ведуть контрнаступ щонайменше на чотирьох ділянках фронту – ISW
Сьогодні, 05:22
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала менше години
Сьогодні, 03:21
10 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:39
Є рішення щодо пакетів гуманітарної підтримки – звернення Зеленського
Вчора, 22:31
Вибухи в Бердянську, Пентагон готує пакет військової допомоги Україні: головне за ніч
Вчора, 07:11
Окупанти активізувалися на чотирьох напрямках і вдарили по Україні ракетами – Генштаб
Вчора, 06:48

Прес-релізи

Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
Жіночий склад Natus Vincere виграв чемпіонат з Counter-Strike: що зробили з грошима
4 травня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту