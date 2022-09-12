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Росія втратила газовий ринок ЄС – аналітики

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія втратила газовий ринок ЄС – аналітики
Російські постачання до Європи нині становлять менш як чверть того, що «Газпром» експортував рік тому
фото з відкритих джерел

На відміну від 2021 року, європейські запаси газу заповнені на 82%, що вже перевищує цільовий показник

Росія більше не є головним постачальником газу до ЄС. Постачання впало вчетверо, а ціна на блакитне паливо в Європі все одно знизилася на 40% порівняно з максимальними показниками. Крім того, країнам ЄС удалося більш ніж на 80% заповнити газові сховища.  Про це йдеться у аналізі Atlantic Council.

Як зазначається, ціни все одно значно перевищують середні показники останніх років, вони вже впали більш ніж на 40% у порівнянні з рекордно високим рівнем на початку вересня. Тим часом з'являється все більше ознак того, що ринки знаходять рішення для нових обставин, що вселяє обережний оптимізм щодо того, що майбутній зимовий сезон може виявитися не таким безрадісним, як спочатку побоювалися багато хто в Європі.

На відміну від 2021 року, коли в цю пору року європейські запаси газу були заповнені лише на 67%, зараз сховища заповнені на 82%, що вже перевищує цільовий показник на 1 жовтня, встановлений ЄС для країн-членів, на рівні 80%. Як зазначають аналітики, вже одне це є визначним досягненням, враховуючи зростання цін на газ в останні місяці і той факт, що російські постачання до Європи нині становлять менш як чверть того, що «Газпром» експортував рік тому.

Водночас рекордно високі ціни спонукали великих промислових споживачів обмежити попит, допомагаючи збалансувати попит та пропозицію. На даний момент промисловий попит упав майже на 22% порівняно із середнім показником за п'ять років у країнах Західної Європи, при цьому газоємні компанії з виробництва добрив закривають або обмежують 70% виробництва, згідно з даними міжнародного постачальника новин та даних у галузі енергетики та нафтохімії ICIS.

Європейські уряди також готують своє населення до труднощів, з якими вони, ймовірно, зіткнуться цієї зими, і заохочують домогосподарства переключатися на альтернативні джерела, які не залежать від газу, або регулювати температуру у своїх будинках. Повідомлення стає зрозумілим. Лише у серпні загальний попит домогосподарств упав приблизно на 10%, тоді як європейські споживачі поспішають встановити сонячні батареї, теплові насоси або запастися дровами, щоб заощадити газ.

Щодо пропозиції, у Європі також відбуваються радикальні перетворення. Зараз по всьому континенту із заходу на схід перекачується більше газових потоків, ніж зі сходу на захід. Це означає, що Європа рішуче звернулася до глобальних постачань зрідженого природного газу з імпортом СПГ на даний час на рекордних рівнях. Цього року Європа отримала 1026 партій ЗПГ, з яких майже половину було отримано зі США. Для порівняння, згідно з даними ICIS, щорічні поставки ЗПГ до Європи у 2021 році склали 1135, з яких лише 197 надійшли із США.

Нагадаємо, Німеччина заявила, що обійдеться без поставок газу з Росії

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Теги: газ росія Європа санкції

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