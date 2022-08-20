Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)

Окупанти так і не змогли поквитатися з українцем

Військовий розробив систему дистанційного керування зброєю

Український кулеметник власноруч зробив систему дистанційного керування вогнем та вправно косив піхоту противника. Росіяни, що довго пробивались до його позиції, були здивовані, коли самого бійця не знайшли. Про це повідомляє спільнота InformNapalm.

«Окупанти довго намагались викурювати стрілка, а коли врешті з великими втратами досягли позиції, побачили, що кулеметник працював дистанційно», – ідеться в повідомленні.

На кадрах можна почути розчарування окупантів, які так і не змогли поквитатися з українцем, котрий убив багато російських військових.

«Он нам жизни не давал!», – жаліються окупанти.

Нагадаємо, у суботу, 20 серпня, під час повітряної тривоги українські зенітники сбили два російські безпілотники.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.