Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Зенітники сбили два безпілотники окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Зенітники сбили два безпілотники окупантів
ЗСУ збили два російські безпілотники
фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ/Facebook

Два безпілотники окупантів було збито під час обідньої тривоги 

У суботу, 20 серпня, під час повітряної тривоги українські зенітники сбили два російські безпілотники. Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування Центр.

«Воїни-зенітники повітряного командування «Центр» на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи українське небо.
Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому. Їх навченість і професіоналізм – є підтвердженням пильності і влучності!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети.

Міський голова Борис Філатов заявив, що потрібно дякувати українським військовим, які прикривають небо Дніпра, а не вірити чуткам про начебто домовленість євреїв з російськими окупантами.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.



Теги: безпілотник ЗСУ

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Ми викуповуємо всю партію цих безпілотників, які мають стати очима нашої артилерії»
Порошенко анонсував великий контракт на закупівлю безпілотників
16 серпня, 11:26
ЗСУ знищили два російські безпілотники
Українські військові зі стрілецької зброї знищили два ворожих безпілотники (фото)
17 серпня, 04:54
Російські військові стріляли по безпілотнику з автоматів Калашникова
Як окупанти в Севастополі намагалися збити безпілотник: епічне відео
Сьогодні, 09:53

Події в Україні

Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
Український кулеметник здивував своєю кмітливістю окупантів (відео)
Зенітники сбили два безпілотники окупантів
Зенітники сбили два безпілотники окупантів
У Запорізькій області масово потруїлися російські військові
У Запорізькій області масово потруїлися російські військові
У Маріуполі стався замах на мера-колаборанта
У Маріуполі стався замах на мера-колаборанта
Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну, – розвідка
Російські десантники відмовляються їхати воювати в Україну, – розвідка
Хакери зламали телебачення в Криму та показали попередження Зеленського
Хакери зламали телебачення в Криму та показали попередження Зеленського

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
47K
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
40K
Аналітики ISW розповіли, де рашисти можуть розгорнути «добровольчі» підрозділи
40K
У Харкові прогриміли вибухи
27K
Майже по всій території України оголошено повітряну тривогу
23K
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту