Зенітники сбили два безпілотники окупантів

Два безпілотники окупантів було збито під час обідньої тривоги

У суботу, 20 серпня, під час повітряної тривоги українські зенітники сбили два російські безпілотники. Про це повідомляє у Facebook Повітряне командування Центр.

«Воїни-зенітники повітряного командування «Центр» на визначених напрямках знищують ворожу навалу, щохвилини чатуючи українське небо.

Близько 12:00, на східних рубежах, ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металолому. Їх навченість і професіоналізм – є підтвердженням пильності і влучності!», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 20 серпня українські сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровщиною чотири ворожі ракети.

Міський голова Борис Філатов заявив, що потрібно дякувати українським військовим, які прикривають небо Дніпра, а не вірити чуткам про начебто домовленість євреїв з російськими окупантами.

До слова, від початку повномасштабного вторгнення рашистів на територію України, захисники вже знищили 44100 окупантів та 1886 їхніх танків. За останню добу військові ліквідували 200 загарбників.





