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Похорон окупантів. Тува влаштувала «диверсію» проти війни Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Похорон окупантів. Тува влаштувала «диверсію» проти війни Путіна
Російський окупант загинув 18 травня
фото з відкритих джерел

На могилах військових-тувинців написано, що вони загинули «в Україні» замість традиційного для Росії «на Україні»

Користувачі соцмереж звернули увагу на цікаву деталь під час похорону російських військових, які загинули на війні в Україні. У надписах на надгробних плитах відмовилися від прийнятого у Росії позначення «на Україні», яке вважається однією з ознак російського імперського шовінізму.

Зокрема, йдеться про похорон 29-річного Айдина Андрійовича Комбу із села Нарин у російській Туві. Він був розвідником-гранатометником 55 окремої мотострілецької бригади російської армії. Окупант загинув 18 травня.

Аналогічна ситуація з іще двома загиблими окупантами – це Додук Сайин-Белек Шолбангович (загинув 2 червня) та Намзин Аяс Олександрович (загинув 24 травня). 

Похорон окупантів. Тува влаштувала «диверсію» проти війни Путіна фото 1
Похорон окупантів. Тува влаштувала «диверсію» проти війни Путіна фото 2

На надгробній плиті зазначається, що чоловік «героїчно загинув при виконанні спеціальної військової операції в Україні нагороджений «Орденом мужності» посмертно».

Користувачі соцмереж вважають, що цей надпис став «філологічною диверсією» проти путінської «спецоперації» в Україні.

«В республіці Тува сталась страшна філологічна диверсія. Лагідна українізація докотилась і до меморіальних дошок тувинців. Загалом по Росії на них пишуть або «загинув на Україні» або вже більш проукраїнський правопис – «загинув на території України». Таким чином навіть в могилі росіянин натякає на зневагу до України.

В 330-тисячну Туву, де вже привезли не одну сотню свіжих трупиків, радісно відкрили нові меморіальні камені посеред поля, а там стоїть «в Україні». Так чи інакше, але Тува теж буде платити репарації. Нікуди не дінеться», – пишуть у мережі.

Похорон окупантів. Тува влаштувала «диверсію» проти війни Путіна фото 3

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у війні проти України гине у сотні разів більше представників корінних народів Росії, ніж росіян. На кожного вбитого жителя Москви припадає щонайменше 275 бурятів та 350 тувинців. 

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже майже 45 тис. своїх військових.

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Теги: війна в Україні окупанти росія

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