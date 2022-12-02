Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців
Ціна на напої залишаються демократичними 
фото: Укрзалізниця

Пасажири зможуть обрати класичний або авторський чай, каву та знову скористатися підстаканниками

«Укрзалізниця» повертає в потяги підстаканники та оновлює меню чаю та кави. Відсьогодні, із 2 грудня розпочинається процес оновлення чайної та кавової карти в потягах. До кінця місяці вони мають стати доступними на всіх рейсах. Про це повідомляється у соцмережах перевізника.

Пасажирам пропонуватимуть:

  • оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський);
  • нову колекцію авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем);
  • натуральну мелену каву (100% арабіка, американо або еспресо);
  • дріп-каву (specialty coffee – 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Вартість чаю буде 10-15 грн, кави – 20-25 грн.

6 фото
На весь екран
фото: Укрзалізниця

Крім того, «Укрзалізниця» вирішила знову використовувати найбільш відомий залізничний аксесуар – підстаканники, які з часів пандемії коронавірусу перестали використовуватись в поїздах.  

«Ми повертаємо підстаканники – і не просто повертаємо, а повертаємо в новому форматі! Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів, підтримуючи #дороги_життя України. Ці колекційні підстаканники також будуть доступні в «Залізній крамниці», а повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня», – інформує «Укрзалізниця». 

Також пасажирам пропонуватимуть спеціальний цукор до напоїв.

«Крім цього, ми продовжуємо історію найвідомішого поїзда «Укрзалізниці» – «Потяга до перемоги», який ми створили разом з українськими митцями. Вже скоро в поїздах з’явиться оновлений колекційний рафінад та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи семи вагонів «Потяга до перемоги». Цей цукор також можна буде придбати в «Залізній крамничці» на Центральному залізничному вокзалі Києва», – йдеться в повідомленні.  

Нагадаємо, із 1 грудня потяг Київ-Херсон курсує за оновленим зручним графіком.

Теги: Укрзалізниця дороги

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Управляли рухом ешелонів РФ: посадовці «Укрзалізниці» отримали підозри
Управляли рухом ешелонів РФ: посадовці «Укрзалізниці» отримали підозри
22 листопада, 20:46
«Укрзалізниця» запустила потяги до шести країн. Куди можна поїхати у грудні
«Укрзалізниця» запустила потяги до шести країн. Куди можна поїхати у грудні
Сьогодні, 13:25
«Укрзалізниця» запустила рейс стежками Григорія Сковороди
«Укрзалізниця» запустила рейс стежками Григорія Сковороди
Сьогодні, 15:45

Події в Україні

«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців
«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців
Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ
Києво-Печерська лавра зареєстрована як монастир у складі ПЦУ
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
«До последнего россиянина». Окупант розповів, де Кремль візьме свіже гарматне м'ясо
«Пропагандистська туфта»: Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут
«Пропагандистська туфта»: Андрій Іллєнко розповів, чому росіяни не можуть оточити Бахмут
Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом
Арестович розповів, який підрозділ ЗСУ розгромив «вагнерівців» під Бахмутом
Особовий склад, ЗРК та опорний пункт: українська авіація уразила позиції ворога
Особовий склад, ЗРК та опорний пункт: українська авіація уразила позиції ворога

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
283K
Російський генерал віддав боягузливий наказ окупаційним військам в Україні
139K
Лавров назвав причини російського вторгнення в Україну
125K
Путін розповів, як збирається закріплюватись на окупованих територіях
99K
Як знешкодити Путіна. Сі Цзиньпін дав обіцянку президенту Євроради
37K
Стало відомо, скільки країн НАТО підтримують членство України в Альянсі
29K
Рашисти здають зброю і тікають з України – перехоплення ГУР

Новини

У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
Сьогодні, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
Сьогодні, 06:56
Атаки на українську енергосистему: хто саме відповідальний за ці злочини
Вчора, 14:56
У столиці проходить щорічний Київський Безпековий Форум (пряма трансляція)
Вчора, 12:30
Відключення світла в Україні: російські пропагандисти готові запустити нові фейки
Вчора, 11:33
Повернення до цензури? Опозиція розкритикувала законопроєкт про медіа
Вчора, 10:25

Прес-релізи

В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
В Україні стартувала Національна програма #ВрятуйКінцівку
26 листопада, 11:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту