«Укрзалізниця» повертає у поїзди улюблений аксесуар українців

Пасажири зможуть обрати класичний або авторський чай, каву та знову скористатися підстаканниками

«Укрзалізниця» повертає в потяги підстаканники та оновлює меню чаю та кави. Відсьогодні, із 2 грудня розпочинається процес оновлення чайної та кавової карти в потягах. До кінця місяці вони мають стати доступними на всіх рейсах. Про це повідомляється у соцмережах перевізника.

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Пасажирам пропонуватимуть:

оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, фруктовий американський);

нову колекцію авторських чаїв (карпатський трав’яний, подільський з м’ятою, поліський з чебрецем);

натуральну мелену каву (100% арабіка, американо або еспресо);

дріп-каву (specialty coffee – 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).

Вартість чаю буде 10-15 грн, кави – 20-25 грн.

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фото: Укрзалізниця

Крім того, «Укрзалізниця» вирішила знову використовувати найбільш відомий залізничний аксесуар – підстаканники, які з часів пандемії коронавірусу перестали використовуватись в поїздах.

«Ми повертаємо підстаканники – і не просто повертаємо, а повертаємо в новому форматі! Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, який відображає силу української залізниці та залізних людей, що від початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватись про пасажирів, підтримуючи #дороги_життя України. Ці колекційні підстаканники також будуть доступні в «Залізній крамниці», а повернення звичайних підстаканників на всі рейси очікується до кінця грудня», – інформує «Укрзалізниця».

Також пасажирам пропонуватимуть спеціальний цукор до напоїв.

«Крім цього, ми продовжуємо історію найвідомішого поїзда «Укрзалізниці» – «Потяга до перемоги», який ми створили разом з українськими митцями. Вже скоро в поїздах з’явиться оновлений колекційний рафінад та цукор у стіках, дизайн пакування яких відтворює образи семи вагонів «Потяга до перемоги». Цей цукор також можна буде придбати в «Залізній крамничці» на Центральному залізничному вокзалі Києва», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, із 1 грудня потяг Київ-Херсон курсує за оновленим зручним графіком.