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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення у понеділок

Надія Карбунар
glavcom.ua
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«Укренерго» повідомило, чи будуть відключення у понеділок
Українці 9 вересня будуть зі світлом
фото з відкритих джерел

Споживачів просять споживати енергію ощадливо

У всіх регіонах України упродовж доби 9 вересня не прогнозується відключення світла, повідомили в «Укренерго».

«Будь ласка, споживайте електроенергію ощадливо. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00», – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.

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Теги: відключення світла відключення Укренерго робота українці

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