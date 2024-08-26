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Прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Сергія Бовсуна

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Сергія Бовсуна
Останній бій Сергій Бовсун прийняв 16 грудня 2023 року на Донеччині
колаж: glavcom.ua

Побратими Сергія Бовсуна кажуть, що він усіх підбадьорював, не давав опускати рук, вірив у Перемогу та робив усе для її наближення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Бовсуна. 

Сергій Бовсун разом із побратимами виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Останній бій прийняв 16 грудня 2023 року. Про це повідомила Вінницька міська рада. 

Сергій Бовсун народився у Вінниці 26 лютого 1980 року. Навчався у 30-й загальноосвітній школі, а потому у Вищому професійному училищі №7, де здобув спеціальність столяра. Працював за фахом багато років, виготовляв гарні та комфортні меблі.

«Сергій віддавався сповна своїй улюбленій справі. Його ніщо не втішало так, як можливість створити якісну річ та подарувати іншим відчуття затишку у власній оселі, – розповідають рідні, – Цю зовсім мирну професію змінити на військову – змусила війна. Проте, й на фронті він залишався вірним собі. Побратими кажуть, що усіх підбадьорював, не давав опускати рук. Вірив у Перемогу та робив усе для її наближення».

Поховали захисника України на кладовищі у Луці-Мелешківській.

Донька залишилась без батька, мати – без сина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: пам'ять українці війна хвилина мовчання Україна

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