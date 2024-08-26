Прийняв останній бій на Донеччині. Згадаймо Сергія Бовсуна

Побратими Сергія Бовсуна кажуть, що він усіх підбадьорював, не давав опускати рук, вірив у Перемогу та робив усе для її наближення

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Бовсуна.

Сергій Бовсун разом із побратимами виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Останній бій прийняв 16 грудня 2023 року. Про це повідомила Вінницька міська рада.

Сергій Бовсун народився у Вінниці 26 лютого 1980 року. Навчався у 30-й загальноосвітній школі, а потому у Вищому професійному училищі №7, де здобув спеціальність столяра. Працював за фахом багато років, виготовляв гарні та комфортні меблі.

«Сергій віддавався сповна своїй улюбленій справі. Його ніщо не втішало так, як можливість створити якісну річ та подарувати іншим відчуття затишку у власній оселі, – розповідають рідні, – Цю зовсім мирну професію змінити на військову – змусила війна. Проте, й на фронті він залишався вірним собі. Побратими кажуть, що усіх підбадьорював, не давав опускати рук. Вірив у Перемогу та робив усе для її наближення».

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