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Центр протидії дезінформації назвав можливі сценарії відключень світла в Україні взимку

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Центр протидії дезінформації назвав можливі сценарії відключень світла в Україні взимку
фото з відкритих джерел

За оптимістичним сценарієм в осінньо-зимовий період відключення світла триватимуть до 12 годин на добу, а за песимістичним, до 20 годин

Центр протидії дезінформації представив кілька варіантів розвитку ситуації з електропостачанням в Україні в осінньо-зимовий період. Найоптимістичніший прогноз передбачає, що українці матимуть світло до 12 годин на добу. Про це інформує ЦПД.

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук зазначив, що за сприятливих умов – стабільна робота 8–9 енергоблоків АЕС та відносно тепла зима – можливо відновити близько 3 ГВт із пошкоджених 6 ГВт потужності. У такому разі відключення електроенергії триватимуть до 12 годин на добу.

За песимістичним сценарієм, якщо відновлять лише 2000 МВт, а працюватимуть 6–7 блоків АЕС при суворій зимі, українці можуть залишитися без світла до 20 годин на добу.

За найгіршим сценарієм, якщо Росія продовжить атакувати українську енергетику, то цієї зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення.

За прогнозом члена енергетичного комітету Верховної Ради Сергія Нагорняка, якщо температура взимку опуститься до -10°C, українці із великою вірогідністю матимуть електроенергію лише протягом 12-14 годин на добу, а решту часу – приблизно 10 годин – перебуватимуть без світла.

Нагадаємо, українці можуть мати світло взимку: глава «Укренерго» назвав умову.

Теги: українці Україна Укренерго відключення світла

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