Пенсійний вік у Німеччині однаковий для всіх, включаючи українських біженців, і становить 63 роки

Війна, розв'язана Росією, змусила багатьох українців шукати притулку за кордоном, зокрема в Німеччині. Серед української спільноти поширюються чутки про можливість отримання німецької пенсії після 50 років. Однак, Deutsche Rentenversicherung офіційно роз'яснила умови призначення пенсій для українців, розвіявши ці міфи.

Основні вимоги для отримання пенсії в Німеччині

Вік: Пенсійний вік у Німеччині становить 63 роки, незалежно від національності чи статусу біженця.

Страховий стаж: Для отримання повної пенсії необхідно мати 35 років страхового стажу, тобто сплачувати внески до пенсійного фонду (Rentenversicherung).

Відрахування: У разі виходу на пенсію до досягнення 65 років і 11 місяців застосовуються відрахування у розмірі 0,3% за кожен місяць дострокового виходу.

Спеціальних пільг для українських біженців не передбачено. Українці, як і всі інші мешканці Німеччини, мають право на пенсію лише за умови сплати внесків до Rentenkasse протягом щонайменше п'яти років. Це означає, що вони повинні мати офіційну роботу з відповідними відрахуваннями.

Винятки

Достроковий вихід на пенсію без відрахувань: можливий для осіб, які сплачували внески протягом 45 років.

Менше ніж 5 років внесків: право на пенсію може виникнути раніше, якщо особа працювала в країні, яка має угоду про соціальне забезпечення з Німеччиною.

На жаль, Україна до таких країн не належить. Це означає, що біженці з України завжди повинні платити Rentenversicherung щонайменше п’ять років, перш ніж вони отримають право на пенсію.

Нагадаємо, що, за інформацією Bild, уряд Німеччини припиняє виділення нових коштів на допомогу Україні. За даними видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц і міністр фінансів Крістіан Лінднер заморозили усі нові заявки на фінансування. Зазначається, що поточні контракти будуть виконані, але нові запити на допомогу, зокрема від Міноборони, не будуть схвалені через те, що у нинішньому бюджетному плануванні не закладено грошей, які можна було б передати Києву.

На цю новину вже відреагувало українське МЗС. Речник відомства Георгій Тихий заявив, що повідомлення про буцімто припинення урядом Німеччини військової допомоги Україні є некоректними та маніпулятивними.

Раніше повідомлялося, що Німеччина могла б заощадити від 30 до 50 млрд євро за рахунок припинення фінансування України, посилення міграційної політики та зміни енергетичної політики.

До слова, влада ФРН включатиме у військові витрати ремонт доріг, щоб досягти потрібного НАТО показника витрат на оборону. Відповідно до запитів Північноатлантичного альянсу, Німеччина має щорічно витрачати на оборону щонайменше 2% ВВП. Сприяти виконанню цього завдання до 2028 року покликаний спеціальний фонд у розмірі понад 100 млрд євро.