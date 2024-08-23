Кудрицького «сховали» в Раді «Охматдиту» від НАБУ та ДБР?

Для чого представника комерційної державної структури енергетичного напряму «засунули» до медичної організації?

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький став заступником голови Ради з відновлення «Охматдиту». Що це взагалі було?

Для чого представника комерційної державної структури енергетичного напряму «засунули» до медичної організації? На це у мене є для вас відповідь. Як і є відповідь на питання, «для чого пустили козла у город» контролювати грошові витрати на відбудову дитячої лікарні.

Почну з того, що рішення поставити Кудрицького на посаду, пов’язану із публічною і благодійною діяльністю «Охматдиту», носить кримінальний характер. Адже голову «Укренерго» по суті ховають у Раді з відновлення «Охматдиту». Ховають від чотирьох справ НАБУ і однієї справи ДБР. І всі справи – за корупцію.

Перший скандал із перерахунком зібраних коштів для відбудови лікарні нам буде здаватись легкою прогулянкою, коли «Укренерго» Кудрицького почне готувати до зими «Охматдит» і освоювати кошти за схемою побудови захисту від дронів, ремонту підстанцій і торгівлі електроенергією із олігархом Коломойським.

Мільйони на бронежилетах, мільярди на схемах із «Юнайтед Енерджі», іще мільярди на бетоні для укриттів. Тепер до цього можуть додатися дитячі мільйони, але під красивим піар-гаслом – «Укренерго» несе світло дітям».

Наші міжнародні партнери та лобісти «Укренерго» фактично ліплять із Кудрицького благочестивого філантропа. Ага, отак відразу. За державні кошти або гроші українців для «Охматдиту», які збирали усім миром, кожен може бути філантропом.

Навіть більше – Кудрицькому створюють «алібі». Мовляв, ну хіба може чесний і порядний директор державної компанії, який засідає у Раді «Охматдиту» (на цьому місці звучить вічна класична музика Баха «Страсті по Матвію» та арія «Зжалься наді мною» із нотками суму) бути злочинцем? Та звісно, що ні. І посоромлені НАБУ та ДРБ повинні будуть забути про претензії до Кудрицького!

Держава хоче контролювати витрати «Охматдиту»? Будь-ласка, є достатньо публічних незалежних лікарів, митців, бізнесменів, аудиторів – обирайте. Але ніт! Треба туди засунути підозрюваного у нечесних справах.

Та й зрештою, про який публічний контроль з боку «Укренерго» за грошима для «Охматдиту» можна говорити, якщо державна компанія не здатна публічно прозвітувати про свої витрати, щоб ніхто не сказав, що Кудрицький та його друзі не вкрали мільярд. Можна вже третій рік поспіль прикриватись війною і неможливістю розкривати всі дані про закупки, але тоді не варто й нарікати, що НАБУ та ДБР будуть непублічно розслідувати справи про корупцію.

Не дивно, що можна спостерігати спроби «Укренерго» і самого Кудрицького продемонструвати свою ефективність через публікацію щемливих і слізних «таємних фото» про врятовані від «шахедів» і ракет бетонними «черепахами» підстанції. Мовляв, все працює, за бетон заплатили космічні гроші не просто так, маловідомі і неперевірені конструкції захисту дієві. Поміж рядками читаються слова Кудрицького не лізти до кишені «Укренерго» і не підозрювати у корупції.

І от вже ніби мимоволі з’являються розповіді про чесних і непідкупних менеджерів «Укренерго», які закупили бетон, арматуру та прокат за найдешевшою ціною, найдешевшу фарбу та залізобетонні блоки. Навіть робітникам платили найнижчу зарплату, ніж в цілому по ринку. При цьому перевірити ці «щирі цінники» не є можливим, доки відповідні органи не отримають доступ до договорів та актів про роботу «Укренерго».

Та ні! Все було не так. Я би іще сказав для повної істини, що Кудрицький зі своїми членами «команди» зі своєї кишені доплачували за бетон і арматуру. А ночами самі заливали бетонну суміш у конструкції «черепахи».

Проте більш приземлені та реалістичні думки навівають свіжі фото зруйнованих Трипільської та Зміївської ТЕС, фото десятків знищених підстанцій, які так і не були повноцінно відбудовані. А фото будинків чиновників, в тому числі й самого Кудрицького, які були побудовані у період «захисту інфраструктури», так взагалі викликають шок. Виникає логічне припущення, в якому напрямку пішли гроші, що мали би піти на ремонт і захист енергетичних об’єктів.