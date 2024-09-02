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Чи треба передавати дані лічильника при відключення світла? Пояснення Yasno

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Чи треба передавати дані лічильника при відключення світла? Пояснення Yasno
У Yasno зазначили, що період передачі показань триває п'ять днів: за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного
фото з відкритих джерел

Фахівці роз'яснили, що відключення електроенергії ніяк не впливає на обов'язок передавати показники лічильників

Компанія Yasno повідомила споживачам про важливість своєчасної передачі показників лічильника, незалежно від того, чи були відключення електроенергії протягом місяця. Відповідне звернення до споживачів було опубліковано на офіційному сайті компанії-постачальника.

Несвоєчасна або показ передачі показників може призвести до розрахунку обсягу споживання на основі середніх даних за попередній період. Це, у свою чергу, можна призвести до отримання завищеного рахунку, особливо якщо у попередньому місяці не було відключень.

«В іншому випадку – оператор системи розподілу розраховує не фактично, а середнє споживання. Тоді клієнт може отримати рахунок із такою ж самою сумою, як за місяць, коли не було знеструмлень», – попереджає Yasno. 

Період передачі показаний триває 5 днів: за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного. Таким чином, показники за серпень необхідно передати до 3 вересня.

Для зручності клієнтів компанія пропонує різні способи передачі показань. Це можна зробити через:

  • Особистий кабінет на сайті,
  • мобільний додаток YASNO Mobile,
  • спеціальну форму на сайті,
  • чат-боти у Viber та Telegram,
  • особисті повідомлення на сторінці Facebook.

Нагадаємо, відключення світла: як діятимуть графіки 3 вересня.

Як повідомлялося, увечері 2 вересня «Укренерго» надало розпорядження ввести екстрені відключення світла.

Як повідомлялося, ситуація в енергосистемі України після останнього ворожого обстрілу погіршилася ще сильніше. Через це відключення восени та взимку 2024 року будуть схожі на ті, які фіксувалися в липні.

Раніше радник прем'єр-міністра України, члена Наглядової ради «Укренерго» Юрій Бойко заявив, що поки зарано говорити, які наслідки матиме масована атака на енергосистему, яка сталася 26 серпня,  в питанні майбутніх відключень світла. Водночас плани щодо підготовки до зими доведеться коригувати. 

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Теги: відключення

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