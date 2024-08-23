23 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна звільнятися з роботи

23 серпня відзначається День Державного Прапора, Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації, Всесвітній день нарциса, День міста Харків. Віряни вшановують день пам’яті святого мученика Луппа.

День Державного Прапора

День Державного прапора України відзначають щорічно 23 серпня. Його було оголошено офіційним святом за спеціальним Указом президента № 987/2004 від 23 серпня 2004 р. (з доповненнями від 7 серпня 2009 р. – Указ № 602/2009).

Синьо-жовтий прапор є одним з трьох ключових державних символів України, поряд з гербом та гімном. Він став символом боротьби українського народу за незалежність та свободу, особливо під час повномасштабної російсько-української війни, коли увесь світ побачив хоробрість українців.

Хоча офіційної відповіді немає, найпоширеніше тлумачення говорить, що синій колір символізує мирне небо, а жовтий – золоті пшеничні поля України. Існують й інші версії, що кольори уособлюють стихії природи або мають релігійне значення.

Державний прапор є втіленням національної єдності, гідності та честі. Багато поколінь українців під його знаменом боролося за проголошення самостійної України. Під ним український народ утвердив споконвічну ідею про державність і самостійність.

Державний прапор пов’язує і об’єднує у собі бойові перемоги, наукові відкриття, культурні та спортивні досягнення.

За останні роки Державний прапор набув сакрального значення. Він став показником свободи. Загортаючись у прапор, люди сміливо зупиняли танки ворога. Носячи прапор у кишені біля серця, наші Герої виборюють день за днем нашу свободу та незалежність. Встановлюючи прапор на звільнених територіях, ми чітко розуміємо, що перемога за нами.

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації

Цей день був заснований за рекомендацією ЮНЕСКО на 150-й сесії виконавчої ради. Дата була обрана на честь повстання рабів на Гаїті та у Сан-Домінго 23 серпня 1791 року, яке стало початком тривалої боротьби за ліквідацію рабства.

У цей день на узбережжі Сенегалу, який колись був головним транзитним пунктом для постачання рабів, проводять спеціальну церемонію в пам'ять про жертв работоргівлі.

Рабство – одна з найбільших трагедій людства. Незважаючи на міжнародний осуд цього явища, рабство досі існує у різних країнах, але дещо в іншій формі. За офіційними даними ООН, близько мільйона людей в усьому світі зазнають насильства й обману, після чого стають «живим товаром» переважно це жінки і діти.

Всесвітній день нарциса

Припадає на четверту п'ятницю серпня. Ця подія присвячена не квітам, а боротьбі з раком. Нарциси вже багато років є символом надії для онкохворих та їхніх родин. Їх почали використовувати як символ надії ще 1950 року, і від того часу вони стали логотипом багатьох волонтерських груп та онкологічних спільнот по всьому світу.

У цей день проводяться збори коштів для світових онкологічних організацій, спрямовані на дослідження та допомогу онкохворим.

День міста Харків

23 серпня в Харкові відзначають День міста. Другий рік поспіль свято затьмарює війна, проте незламне місто продовжує жити та розвиватися навіть під постійною загрозою ракетних атак окупантів. Цьогоріч Харкову виповнюється 370 років.



Наразі місто теж потерпає від окупантів, але цього разу від російських. Від початку повномасштабної війни Харків став однією з головних цілей агресора. Ворожі війська не змогли захопити його, тому перейшли до тактики постійних обстрілів, знищуючи історичні, культурні пам'ятки та житлові будинки.

Яке сьогодні релігійне свято

23 серпня у церковному календарі – день пам’яті святого мученика Луппа. Він жив у місті Солунь (сучасні Салоніки, Греція) і був свідком мученицької смерті свого господаря. Після смерті Димитрія, Лупп взяв його окровавлену туніку та перстень, обагрений мученицькою кров’ю, і за допомогою цих святинь здійснив багато чудес та зцілень. За свою проповідь християнства Лупп був арештований і підданий мученицькій смерті за наказом імператора Максиміана.

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Що не можна робити цього дня

Забороняється підмітати підлогу.

Не можна звільнятися з роботи.

Не слід розмовляти з незнайомими чоловіками.

Народні прикмети

Дивилися, який сьогодні день: вже є ранковий заморозок – швидко прийде зима;

дощ з громом – до теплої осені, але холодної зими;

журавлі летять низько – буде тепла зима;

вже журавлі полетіли до теплих країв – холод прийде скоро.

Пам’ятні події 23 серпня

1904 – отримано патент на автомобільний шинний ланцюг;

1918 – Рада міністрів Української Держави затверджує постанову про створення в Києві Державного драматичного театру;

1943 – визволення Харкова від німецьких окупантів;

1975 – відкриття Харківського метрополітену;

1998 – встановлене звання Герой України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують: Єфрем, Іван, Микола, Павло.