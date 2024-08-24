Що купити до оселі, щоб легше перебути зиму: поради від міністра енергетики

Станом на сьогодні ситуація в енергосистемі стабілізована

Попри те, що ситуація в енергосистемі стабілізувалася, українцям варто почати готуватися до зими вже зараз. Що краще придати до оселі, щоб легше пережити зиму, розповів міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв’ю ТСН.

«У мене насправді стоїть генератор, але якщо дозволяє конструкція, або можливість встановлювати сонячні батареї, то, безумовно, – це кращий варіант. Але варто розуміти, що в тих програмах передбачено встановлення сонячних панелей з відповідним додатковим устаткуванням, яке допомагає зберігати енергію. Потрібно врахувати те, що сонце в нашій географічній частині не дуже допомагає», – каже міністр енергетики.

Водночас, за його словами, станом на сьогодні ситуація в енергосистемі стабілізована.

«Попередньо були дні, коли ми вдавалися до відключень світла, але я хочу запевнити, щоб без масштабних обстрілів, найближчими місяцями ситуація буде стабільною», – наголосив Галущенко.

Він закликав довіряти енергетикам та вірити, що ми пройдемо цю зиму.

Раніше Міненерго закликало українців готуватися до складної зими.

Раніше, 23 серпня, після планового ремонту й перезавантаження ядерного палива, до енергосистеми під'єднали ще один атомний блок.

Нагадаємо, протягом найближчої зими в Україні працюватимуть усі дев'ять атомних блоків. Ремонтна кампанія має чіткі терміни. Про це повідомив очільник Міністерства енергетики Герман Галущенко.

До слова, «Укренерго» прогнозує зменшення відключень світла у серпні-жовтні. Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький зазначив, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України поступово зменшуватиметься протягом серпня, вересня та жовтня, за умови відсутності нових масштабних обстрілів.