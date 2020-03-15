Укрзалізниця пообіцяла повернути повну вартість квитків на скасовані міжнародні рейси



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Аби повернути квиток потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси

На поїзди, яким обмежено маршрут, вартість квитка можна повернути у випадку якщо була скасовано зупинка

Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди без стягнення додаткових зборів. Про це повідомили у пресцентрі Укрзалізниці.

«Укрзалізниця повертатиме пасажирам повну вартість квитків на скасовані міжнародні поїзди – без стягнення додаткових зборів. Для цього потрібно звернутися у будь-яку залізничну касу, квитки придбані через інтернет повертаються через онлайн сервіси», – йдеться у повідомленні.

Проте на поїзди, яким буде обмежено маршрут, повну вартість квитка можна повернути у випадку якщо була скасовано зупинка, до якої пасажир мав проїзний документ.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

Нагадаємо, російська залізниця з 17 березня припиняє залізничне сполучення з Україною і Молдовою через коронавірус. Скасування поїздів тимчасове, проте про дату поновлення руху не повідомляється.

Як повідомлялося, в Україні з 16 березня до 3 квітня у рамках заходів протидії поширення коронавірусу призупинять роботу 107 пунктів пропуску. Закриють саме ті пункти пропуску, де є невеликий рух пасажирів.

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