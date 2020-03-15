Яценюк у вихідний день у масці прибув до лікарні. Прессекретар просить не поширювати домисли



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Яценюк був у клініці, але з причин, які не пов’язані ні з одним ГРЗ

Це була планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання – прессекретар

В мережі з’явилася інформація, що колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка в медичній масці і у знесиленому стані помітили біля київської клініки «Борис».

Незабаром прессекретарка Яценюка Ольга Лаппо назвала причину його перебування в клініці.

«Прохання не поширювати паніку і домисли. У мережах з’явилася новина, що Арсенія Яценюка побачили в лікарні. Навколо цього вже з’явилося багато спекуляцій і припущень. З Арсенієм Яценюком все в порядку. Він був у клініці, але з причин, які не пов’язані ні з одним ГРЗ. Це була планова процедура, яка не має нічого спільного з діагностикою вірусного захворювання. Дякую за турботу», – написала вона, спростувавши припущення про захворювання.

Нагадаємо, 13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

У п’ятницю на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згодом медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні.

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