Які пункти пропуску будуть закриті на українському кордоні у Вінницькій області
З 16 березня в Україні тимчасово закриють 94 прикордонних пунктів пропуску, щоб запобігти поширенню коронавірусу
На Вінниччині закриють 8 пунктів пропуску через державний кордон, а ще 2 пункти обмежать для пішохідного сполучення.
«16 березня (понеділок) з 00 год. 00 хв. Україна призупиняє роботу 94 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На 49 ПП пішохідне сполучення призупиняється повністю.
Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах — і написати листа/повідомлення. Відповідають цілодобово: і на вихідних, і ввечері, і вночі», – повідомляє Нова митниця.
Також відповідне розпорядження від 13 березня «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення» опублікували на сайті Урядового порталу.
Перелік пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, які підлягають тимчасовому закриттю у Вінницькій області
Ямпіль
Вид сполучення: річковий
Характер перевезень: пасажирський
Категорія пункту пропуску: місцевий
Цекинівка, Ямпільський район
Вид сполучення: поромний
Характер перевезень: вантажний, пасажирський
Категорія пункту пропуску: міждержавний
Цекинівка, Ямпільський район
Вид сполучення: річковий
Характер перевезень: пасажирський
Категорія пункту пропуску: місцевий
Велика Косниця, Ямпільський район
Вид сполучення: річковий
Характер перевезень: пасажирський
Категорія пункту пропуску: місцевий
Велика Косниця, Ямпільський район
Вид сполучення: автомобільний
Характер перевезень: пасажирський, вантажний
Категорія пункту пропуску: міждержавний
Грабарівка, Піщанський район
Вид сполучення: автомобільний
Характер перевезень: пасажирський
Категорія пункту пропуску: місцевий
Болган, Піщанський район
Вид сполучення: автомобільний
Характер перевезень: пасажирський, вантажний
Категорія пункту пропуску: міждержавний
Студена, Піщанський район
Вид сполучення: автомобільний
Характер перевезень: пасажирський
Категорія пункту пропуску: місцевий
Перелік пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення
Бронниця, Могилів-Подільський район
Вид сполучення: автомобільний
Характер перевезень: пасажирський, вантажний
Категорія пункту пропуску: міжнародний
Могилів-Подільський
Вид сполучення: автомобільний
Характер перевезень: пасажирський, вантажний
Категорія пункту пропуску: міжнародний
13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.
Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.