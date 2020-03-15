Які пункти пропуску будуть закриті на українському кордоні у Вінницькій області



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З 16 березня в Україні тимчасово закриють 94 прикордонних пунктів пропуску, щоб запобігти поширенню коронавірусу

На Вінниччині закриють 8 пунктів пропуску через державний кордон, а ще 2 пункти обмежать для пішохідного сполучення.

«16 березня (понеділок) з 00 год. 00 хв. Україна призупиняє роботу 94 пунктів пропуску та пунктів контролю на державному кордоні. На 49 ПП пішохідне сполучення призупиняється повністю.

Українці, які не встигнуть повернутись додому до 17 березня, мають контактувати з нашими посольствами та консульствами за кордоном. Міністерство закордонних справ рекомендує знайти сторінку посольства чи консульства України у країні перебування, знайти адресу електронної пошти чи посилання на сторінки у соцмережах — і написати листа/повідомлення. Відповідають цілодобово: і на вихідних, і ввечері, і вночі», – повідомляє Нова митниця.

Також відповідне розпорядження від 13 березня «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення» опублікували на сайті Урядового порталу.

Перелік пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, які підлягають тимчасовому закриттю у Вінницькій області

Ямпіль

Вид сполучення: річковий

Характер перевезень: пасажирський

Категорія пункту пропуску: місцевий

Цекинівка, Ямпільський район

Вид сполучення: поромний

Характер перевезень: вантажний, пасажирський

Категорія пункту пропуску: міждержавний

Цекинівка, Ямпільський район

Вид сполучення: річковий

Характер перевезень: пасажирський

Категорія пункту пропуску: місцевий

Велика Косниця, Ямпільський район

Вид сполучення: річковий

Характер перевезень: пасажирський

Категорія пункту пропуску: місцевий

Велика Косниця, Ямпільський район

Вид сполучення: автомобільний

Характер перевезень: пасажирський, вантажний

Категорія пункту пропуску: міждержавний

Грабарівка, Піщанський район

Вид сполучення: автомобільний

Характер перевезень: пасажирський

Категорія пункту пропуску: місцевий

Болган, Піщанський район

Вид сполучення: автомобільний

Характер перевезень: пасажирський, вантажний

Категорія пункту пропуску: міждержавний

Студена, Піщанський район

Вид сполучення: автомобільний

Характер перевезень: пасажирський

Категорія пункту пропуску: місцевий

Перелік пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення

Бронниця, Могилів-Подільський район

Вид сполучення: автомобільний

Характер перевезень: пасажирський, вантажний

Категорія пункту пропуску: міжнародний

Могилів-Подільський

Вид сполучення: автомобільний

Характер перевезень: пасажирський, вантажний

Категорія пункту пропуску: міжнародний

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.