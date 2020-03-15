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    У світі

    Джонсон закликав Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легенів

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    Прем&rsquo;єр-міністр просить виробників змінити свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти випускати апарати штучної вентиляції легенів в рамках &laquo;національних зусиль&raquo; по боротьбі з&nbsp;вірусом - Джонсон закликав Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легенів
    Прем’єр-міністр просить виробників змінити свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти випускати апарати штучної вентиляції легенів в рамках «національних зусиль» по боротьбі з вірусом

    За останню добу у Британії від коронавірусу загинули 10 осіб

    Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон просить британських виробників Rolls Royce і JCB виготовляти апарати штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом.

    Про це повідомляє Telegraph.

    «Прем’єр-міністр просить виробників, включаючи Rolls Royce і JCB, змінити свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти випускати апарати штучної вентиляції легенів в рамках «національних зусиль» по боротьбі з вірусом», – йдеться в повідомленні.

    В найближчі тижні британців від 70 років можуть попросити самоізолюватись на термін до чотирьох місяців, з метою захистити їх від коронавируса.

    Як повідомляє The Mirror, за останню добу у Британії від коронавірусу загинули ще 10 осіб, в результаті чого число загиблих досягло 21.

    Нагадаємо, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб. Кількість заражених в Китаї – 80,995 людей.

    Як повідомлялося, торгові переговори між Великобританією та Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу. Сторони обговорюють можливість проведення переговорів через відеоконференцію.

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