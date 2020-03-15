Джонсон закликав Rolls Royce виробляти апарати штучної вентиляції легенів
За останню добу у Британії від коронавірусу загинули 10 осіб
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон просить британських виробників Rolls Royce і JCB виготовляти апарати штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом.
Про це повідомляє Telegraph.
«Прем’єр-міністр просить виробників, включаючи Rolls Royce і JCB, змінити свої нинішні виробничі лінії, щоб допомогти випускати апарати штучної вентиляції легенів в рамках «національних зусиль» по боротьбі з вірусом», – йдеться в повідомленні.
Як повідомляє The Mirror, за останню добу у Британії від коронавірусу загинули ще 10 осіб, в результаті чого число загиблих досягло 21.
Нагадаємо, станом на 07:00 неділі загальна кількість померлих від пневмонії, викликаної новим коронавірусом SARS-CoV-2, у світі складає 5 833 осіб. Кількість заражених в Китаї – 80,995 людей.
Як повідомлялося, торгові переговори між Великобританією та Європейським союзом були скасовані через поширення коронавірусу. Сторони обговорюють можливість проведення переговорів через відеоконференцію.