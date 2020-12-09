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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» відновила рух поїзда «Миколаїв – Рахів» на свята

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    Квитки можна придбати онлайн або на залізничних касах - «Укрзалізниця» відновила рух поїзда «Миколаїв – Рахів» на свята
    Квитки можна придбати онлайн або на залізничних касах

    З Миколаєва поїзд відправлятиметься з 23 грудня, із Рахова – з 25 грудня

    АТ «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда №134/133 «Миколаїв – Рахів» на зимові свята. Про це повідомляє пресслужба компанії.

    Так, із Миколаєва поїзд відправлятиметься 23, 25, 26, 28, 29 та 31 грудня 2020 року, а також 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 та 16 січня 2021 року.

    З Рахова поїзд курсуватиме 25, 27, 28, 30 та 31 грудня 2020 року, а також 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 та 18 січня 2021 року.

    Зазначено, що квитки на поїзд можна придбати у залізничних касах та онлайн.

    Нагадаємо, що «Укрзалізниця» призначила три додаткові потяги на зимові свята.

    В «Укрзалізниці» нагадують, що до новорічних та різдвяних свят вже відновили курсування п'ять потяги у популярних напрямках: Київ – Солотвино, Одеса – Львів (Ужгород)/Рахів, Ковель – Одеса, Маріуполь – Львів та Хмельницький – Лисичанськ.

    Також повідомлялося, що з 18 грудня «Укрзалізниця» відновлює курсування поїзду «Гуцульщина».

    З 22 листопада, «Укрзалізниця» розпочала призначення додаткових поїздів на період новорічно-різдвяних свят.

    До слова, «Укрзалізниця» відновлює рух низки поїздів на зимові свята.

    Теги: Закарпаття свята Укрзалізниця Миколаїв
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