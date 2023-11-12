«Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на поїзд Київ-Варшава

Квитки тепер продаються за новими умовами, щоб відстежувати потенційні перекупи та після перевірки блокувати їхні акаунти

Квитки на популярний поїзд Київ – Варшава тепер доступні лише за умови підтвердження особи за допомогою Дія.Підпис. Про це заявили в Міністерстві цифрової трансформації України, з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

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«Укрзалізниця» інтегрувала Дія.Підпис у свій додаток. Придбати квитки на цей поїзд можна лише за допомогою цього додатку.

Квитки тепер продаються за такими умовами, щоб відстежувати потенційні перекупи та після перевірки блокувати їхні акаунти.

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Підтвердження особи через Дія.Підпис під час придбання квитка включає такі етапи:

Оберіть поїзд №67/68 Київ – Варшава в додатку УЗ.

Підтвердіть свою особу через Дія.Підпис.

Виберіть вагон та місце.

Введіть інформацію про пасажира. Якщо квиток придбається для себе, можна натиснути кнопку з власними даними після підтвердження, яка з'являється вище відповідних полів. Якщо для родича, вкажіть його ім'я та прізвище.

Оплатіть квиток обраним методом.

Верифікація облікового запису через Дія.Підпис буде доступний для користувачів після оновлення додатку.

Як активувати Дія.Підпис:

Зайти в додаток «Дія»;

перейти до меню Дія.Підпис;

натиснути Активувати Дія.Підпис;

підтвердити особу за допомогою перевірки по фото;

придумати 5-значний код для Дія.Підпису.

Раніше повідомлялося, що «Укрзалізниця» в черговий раз втрапила у скандал – пасажири електрички «Конотоп - Фастів» маючи на руках квитки їхали в тамбурі.

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Нагадаємо, до пасажирських поїздів повернули супровід воєнізованої охорони, які здійснюють постійний контроль за порядком та патрулюють вагони. Вони мають право здійснювати заходи фізичного впливу та використовувати спеціальні засоби, а також розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення.