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Через негоду в Україні затримується рух поїздів (список рейсів)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через негоду в Україні затримується рух поїздів (список рейсів)
Ремонтні бригади Укрзалізниці усувають проблеми через негоду
фото: Укрзалізниця

Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки негоди

У зв’язку з дощами та поривчастим вітром у деяких регіонах є падіння дерев на залізничні колії і проблеми з сигнальною системою та електромережею. Через це є суттєві затримки деяких поїздів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

«Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів», – йдеться у повідомленні.

Станом на зараз є затримка рейсів:

  • №1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+4:10)
  • №7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+4:06)
  • №29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+4:05)
  • №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+4:00)
  • №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+3:50)
  • №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+3:25)
  • №53/54 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:20)
  • №191/192 Київ-Пас.-Львів (+2:47)
  • №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+2:33)
  • №63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:52)
  • №111/112 Ізюм-Львів (+1:52)
  • №119/120 Запоріжжя-1-Львів (+1:50)
  • №21/22 Харків-Пас.-Львів (+1:47)
  • №103/104 Краматорськ-Львів (+1:47)
  • №77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:43)
  • №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+1:42)
  • №113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:27)
  • №755/756 Київ-Пас.-Луцьк (+1:21)
  • №743/744 Дарниця-Львів (+1:18)
  • №119/120 Київ-Пас.-Хелм (+1:16)
  • №223/224 Ужгород-Київ-Пас. (+1:08)
  • №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:59)
  • №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:36)
  • №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:36)

«Пасажирів цих рейсів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани», – повідомляє УЗ.

У Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.

Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.

Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.

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Теги: Укрзалізниця вітер негода

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