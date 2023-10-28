Через негоду в Україні затримується рух поїздів (список рейсів)
Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки негоди
У зв’язку з дощами та поривчастим вітром у деяких регіонах є падіння дерев на залізничні колії і проблеми з сигнальною системою та електромережею. Через це є суттєві затримки деяких поїздів. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.
«Залізничники на місцях з ночі оперативно ліквідовують наслідки та уможливлюють курсування поїздів», – йдеться у повідомленні.
Станом на зараз є затримка рейсів:
- №1/2 Івано-Франківськ-Харків-Пас. (+4:10)
- №7/8 Чернівці-Київ-Пас. (+4:06)
- №29/30 Ужгород-Київ-Пас. (+4:05)
- №95/96 Рахів-Київ-Пас. (+4:00)
- №43/44 Івано-Франківськ-Черкаси (+3:50)
- №3/4 Запоріжжя-1-Ужгород (+3:25)
- №53/54 Пшемисль Головний-Київ-Пас. (+3:20)
- №191/192 Київ-Пас.-Львів (+2:47)
- №55/56 Рахів-Київ-Пас. (+2:33)
- №63/64 Харків-Пас.-Львів (+1:52)
- №111/112 Ізюм-Львів (+1:52)
- №119/120 Запоріжжя-1-Львів (+1:50)
- №21/22 Харків-Пас.-Львів (+1:47)
- №103/104 Краматорськ-Львів (+1:47)
- №77/78 Одеса-Головна-Ковель-Пас. (+1:43)
- №31/32 Запоріжжя-1-Пшемисль Головний (+1:42)
- №113/114 Львів-Харків-Пас. (+1:27)
- №755/756 Київ-Пас.-Луцьк (+1:21)
- №743/744 Дарниця-Львів (+1:18)
- №119/120 Київ-Пас.-Хелм (+1:16)
- №223/224 Ужгород-Київ-Пас. (+1:08)
- №13/14 Солотвино-1-Київ-Пас. (+0:59)
- №35/36 Пшемисль Головний-Одеса-Головна (+0:36)
- №37/38 Ужгород-Одеса-Головна (+0:36)
«Пасажирів цих рейсів просимо інформувати наших провідників та стюардів щодо необхідних пересадок: наші диспетчери централізовано координуватимуть рух і тривалість зупинок, щоб негода якомога менше вплинула на ваші плани», – повідомляє УЗ.
У Києві попри шквальний вітер, що пошкодив накриття приміського вокзалу, усі приміські поїзди та Kyiv City Express прямують чітко за розкладом.
Як повідомлялося, близько 6-ї години ранку на столицю та Київську область обрушився ураганний вітер.
Уже зафіксовано кілька випадків травмування людей через негоду. Через негоду зі шквальним вітром у Києві вже є двоє загиблих.
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