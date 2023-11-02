Гендиректор Федерації роботодавців транспорту: Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна

Через підвищення тарифу на перевезення підприємства закриються, і УЗ втратить вантажну базу – експерт

За останній рік тарифи на вантажні залізничні перевезення зросли більш ніж удвічі, проте Укрзалізниця продовжує звітувати про збитки, і планує чергове підвищення тарифу. Водночас, зрозуміти природу збитків неможливо, адже свої фінансові результати компанія засекретила. Це викликає у бізнесу серйозні сумніви у тому, що керівництво УЗ ефективно розподіляє фінанси. Про це йдеться у колонці генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.

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«Ніхто не збирається применшувати внесок Укрзалізниці в протистояння злочинному військовому вторгненню Росії в Україні. Але пам’ятаємо і «бліцкриг» з підвищення тарифів 1 липня 2022 року, коли без жодного обговорення за один день тарифи на залізничні вантажні перевезення збільшили на 70%! Це при тому, що вони підвищувалися з 1 січня 2022, тож загалом за 2022 рік тарифи зросли в понад 2 рази», – наголосив Гусак.

Він наголосив, що постійні підвищенння залізничних тарифів жодної мірою не враховують загальний стан справ в економіці України та критичну ситуацію в основних споживачів залізничних послуг.

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«Це несе велику загрозу для самої Укрзалізниці, яка у гонитві за короткостроковою вигодою підрубає сук, на якому сидить, руйнуючи свою вантажну базу. Після кожного підвищення частина підприємств просто закриється, і не зможе відновити свою роботу. Це – незворотні втрати і для України, і для Укрзалізниці. Щоб запобігти цьому, потрібна прозорість та спільні зусилля українського уряду, бізнесу та громадськості для підвищення ефективності Укрзалізниці», – підкреслив експерт.

Наразі, за його словами, оцінити ефективність капітальних інвестицій Укрзалізниці у 2022-2023 роках неможливо. Це при тому, що у 2023 році Укрзалізниця може встановити свій рекорд з інвестицій – майже 30 млрд. грн, а в 2024 планує побити цей рекорд – попередньо 42 млрд. грн., з яких 12 млрд. грн – за рахунок державного бюджету.

«Але куди і на що йдуть ці кошти? Жодних звітів немає. Постійні підвищення залізничних тарифів вилучають зі знекровленого українського бізнесу величезні кошти, щонайменше 50 млрд грн. за 2022-2023 роки. Однак ефективність використання цих грошей викликає великі сумніви. А спростувати сумніви неможливо – детальні дані про напрями та обсяги своїх витрат Укрзалізниця просто засекретила», – підкреслив Гусак.

Він наголосив на необхідності прозорого та відкритого обговорення результатів діяльності Укрзалізниці за 2023 рік та фінансового плану компанії на 2024 рік.

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«Розуміємо, що дані стосовно військової діяльності мають лишалися засекреченими. Але детальні дані щодо інвестицій, пасажирських та вантажних перевезень, і взагалі господарської діяльності, необхідно оприлюднити та обговорити з учасниками ринку. Для того, щоб гроші інвестувалися туди, куди потрібно для безпеки та економіки країни», – резюмував Гусак.