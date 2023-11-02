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Гендиректор Федерації роботодавців транспорту: Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Гендиректор Федерації роботодавців транспорту: Ефективність розподілу фінансів в Укрзалізниці сумнівна
Наразі, за словами trcgthnf, оцінити ефективність капітальних інвестицій Укрзалізниці у 2022-2023 роках неможливо
фото з відкритих джерел

Через підвищення тарифу на перевезення підприємства закриються, і УЗ втратить вантажну базу – експерт

За останній рік тарифи на вантажні залізничні перевезення зросли більш ніж удвічі, проте Укрзалізниця продовжує звітувати про збитки, і планує чергове підвищення тарифу. Водночас, зрозуміти природу збитків неможливо, адже свої фінансові результати компанія засекретила. Це викликає у бізнесу серйозні сумніви у тому, що керівництво УЗ ефективно розподіляє фінанси. Про це йдеться у колонці генерального директора Федерації роботодавців транспорту України Володимира Гусака.  

«Ніхто не збирається применшувати внесок Укрзалізниці в протистояння злочинному військовому вторгненню Росії в Україні. Але пам’ятаємо і «бліцкриг» з підвищення тарифів 1 липня  2022 року, коли без жодного обговорення за один день тарифи на залізничні вантажні перевезення збільшили на 70%! Це при тому, що вони підвищувалися з 1 січня 2022, тож загалом за 2022 рік тарифи зросли в понад 2 рази», – наголосив Гусак.

Він наголосив, що постійні підвищенння залізничних тарифів жодної мірою не враховують загальний стан справ в економіці України та критичну ситуацію в основних споживачів залізничних послуг.

«Це несе велику загрозу для самої Укрзалізниці, яка у гонитві за короткостроковою вигодою підрубає сук, на якому сидить, руйнуючи свою вантажну базу. Після кожного підвищення частина підприємств просто закриється, і не зможе відновити свою роботу. Це – незворотні втрати і для України, і для Укрзалізниці. Щоб запобігти цьому, потрібна прозорість та спільні зусилля українського уряду, бізнесу та громадськості для підвищення ефективності Укрзалізниці», – підкреслив експерт.

Наразі, за його словами, оцінити ефективність капітальних інвестицій Укрзалізниці у 2022-2023 роках неможливо. Це при тому, що у 2023 році Укрзалізниця може встановити свій рекорд  з інвестицій – майже 30 млрд. грн, а в 2024 планує побити цей рекорд – попередньо 42 млрд. грн., з яких 12 млрд. грн – за рахунок державного бюджету.

«Але куди і на що йдуть ці кошти? Жодних звітів немає. Постійні підвищення залізничних тарифів вилучають зі знекровленого українського бізнесу величезні кошти, щонайменше 50 млрд грн. за 2022-2023 роки. Однак ефективність використання цих грошей викликає великі сумніви. А спростувати сумніви неможливо – детальні дані про напрями та обсяги своїх витрат Укрзалізниця просто засекретила», – підкреслив Гусак.

Він наголосив на необхідності прозорого та відкритого обговорення результатів діяльності Укрзалізниці за 2023 рік та фінансового плану компанії на 2024 рік.

«Розуміємо, що дані стосовно військової діяльності мають лишалися засекреченими. Але детальні дані щодо інвестицій, пасажирських та вантажних перевезень, і взагалі господарської діяльності, необхідно оприлюднити та обговорити з учасниками ринку. Для того, щоб гроші інвестувалися туди, куди потрібно для безпеки та економіки країни», – резюмував Гусак.

Теги: тарифи Укрзалізниця перевезення

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