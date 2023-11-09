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У Київській області підлітки розгромили вагон потяга

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Київській області підлітки розгромили вагон потяга
Підлітки розгромили вагон приміського поїзда
фото з відкритих джерел

Учні 8 класу розгромили вагон поїзда

У Київській області підлітки розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ. Злодіями виявилися учні 8 класу. Про це повідомляє «Укрзалізниця» на сторінці у Facebook.

За даними «Укрзалізниці» інцидент стався 28 жовтня близько 22-ї години на перегоні Бориспіль – Баришівка, поблизу міста Бориспіль. Невідомі особи пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга №6922 Яготин – Київ.

Пізніше в мережі зʼявився відеодоказ злочину, на якому були невстановлені особи. Згодом їх встановили співробітники Бориспільського відділу поліції.

Ними виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Діти разом з батьками та викладачами запрошені для складання матеріалу.

Нагадаємо, 4 листопада, у Київській області 15-річна дівчина скоїла самогубство на залізниці. Перед прибуттям приміської електрички на станцію Буча вона вибігла на залізницю і лягла на одну з рейок. 

До слова, «Укрзалізниця» втрапила у скандал – пасажири електрички «Конотоп – Фастів» маючи на руках квитки їхали в тамбурі.

Теги: Укрзалізниця потяг порушник злочин діти

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