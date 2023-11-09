У Київській області підлітки розгромили вагон потяга

Учні 8 класу розгромили вагон поїзда

У Київській області підлітки розгромили вагон приміського поїзда Яготин – Київ. Злодіями виявилися учні 8 класу. Про це повідомляє «Укрзалізниця» на сторінці у Facebook.

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За даними «Укрзалізниці» інцидент стався 28 жовтня близько 22-ї години на перегоні Бориспіль – Баришівка, поблизу міста Бориспіль. Невідомі особи пошкодили вікно та три сидіння у вагоні електропотяга №6922 Яготин – Київ.

Пізніше в мережі зʼявився відеодоказ злочину, на якому були невстановлені особи. Згодом їх встановили співробітники Бориспільського відділу поліції.

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Ними виявилися підлітки 2008-2009 років народження. Діти разом з батьками та викладачами запрошені для складання матеріалу.

Нагадаємо, 4 листопада, у Київській області 15-річна дівчина скоїла самогубство на залізниці. Перед прибуттям приміської електрички на станцію Буча вона вибігла на залізницю і лягла на одну з рейок.

До слова, «Укрзалізниця» втрапила у скандал – пасажири електрички «Конотоп – Фастів» маючи на руках квитки їхали в тамбурі.