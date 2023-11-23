«Укрзалізниця» відправила у перший рейс Food Train (фото)
Поїзд повіз страви медикам, поліцейським, працівникам ДСНС та залізничникам
Сьогодні, 23 листопада, об 11:00 із першої колії Центрального залізничного вокзалу Києва до Харкова та Ізюма вирушив Food Train. Про це повідомила «Укрзалізниця».
«Цей унікальний поїзд-кухня, у День подяки – традиційне американське родинне свято – вирушив до Харкова та Ізюма аби приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам», – йдеться у повідомленні.
Страви з Food Train також будуть передані мешканцям міст, які потребують забезпечення їжею, волонтерами Save Ukraine.
«Укрзалізниця запустила черговий соціальний проєкт, який реалізовано разом з Фондом Говарда Баффета. Символічно, що Food Train вирушив у перший рейс у День подяки. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим військовим та тим, хто кожного дня рятує цивільне населення у прифронтовій Харківщині. Це медики, поліцейські, працівники ДСНС, саме до них поїде наш поїзд та повезе святкові страви. Також хочу привітати американський народ, з Днем подяки, який сьогодні наповнений ще й додатковим змістом. Ми вдячні вам і всьому демократичному світу за підтримку», – зазначив голова правління компанії Євген Лященко.
У складі поїзда шість вагонів:
- генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
- вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
- вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
- вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
- вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
- багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.
Food Train може автономно працювати до семи днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, м’ясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.
Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). Сам Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці. Він подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.
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