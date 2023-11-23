«Укрзалізниця» відправила у перший рейс Food Train (фото)

Food Train має шість вагонів та може автономно працювати до семи днів

Поїзд повіз страви медикам, поліцейським, працівникам ДСНС та залізничникам

Сьогодні, 23 листопада, об 11:00 із першої колії Центрального залізничного вокзалу Києва до Харкова та Ізюма вирушив Food Train. Про це повідомила «Укрзалізниця».

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«Цей унікальний поїзд-кухня, у День подяки – традиційне американське родинне свято – вирушив до Харкова та Ізюма аби приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам», – йдеться у повідомленні.

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Унікальний поїзд-кухня відправився у перший рейс

Страви з Food Train також будуть передані мешканцям міст, які потребують забезпечення їжею, волонтерами Save Ukraine.

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«Укрзалізниця запустила черговий соціальний проєкт, який реалізовано разом з Фондом Говарда Баффета. Символічно, що Food Train вирушив у перший рейс у День подяки. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим військовим та тим, хто кожного дня рятує цивільне населення у прифронтовій Харківщині. Це медики, поліцейські, працівники ДСНС, саме до них поїде наш поїзд та повезе святкові страви. Також хочу привітати американський народ, з Днем подяки, який сьогодні наповнений ще й додатковим змістом. Ми вдячні вам і всьому демократичному світу за підтримку», – зазначив голова правління компанії Євген Лященко.

У складі поїзда шість вагонів:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати до семи днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, м’ясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). Сам Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці. Він подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.