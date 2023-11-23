Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укрзалізниця» відправила у перший рейс Food Train (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
«Укрзалізниця» відправила у перший рейс Food Train (фото)
Food Train має шість вагонів та може автономно працювати до семи днів
фото: Укрзалізниця/Facebook

Поїзд повіз страви медикам, поліцейським, працівникам ДСНС та залізничникам

Сьогодні, 23 листопада, об 11:00 із першої колії Центрального залізничного вокзалу Києва до Харкова та Ізюма вирушив Food Train. Про це повідомила «Укрзалізниця».

«Цей унікальний поїзд-кухня, у День подяки – традиційне американське родинне свято – вирушив до Харкова та Ізюма аби приготованими у ньому святковими стравами подякувати тим, хто своєю щоденною працею допомагає прифронтовому регіону втриматись і продовжити рух до перемоги: працівникам ДСНС, поліцейським, медикам, залізничникам», – йдеться у повідомленні.

6 фото
На весь екран
Унікальний поїзд-кухня відправився у перший рейс

Страви з Food Train також будуть передані мешканцям міст, які потребують забезпечення їжею, волонтерами Save Ukraine.

«Укрзалізниця запустила черговий соціальний проєкт, який реалізовано разом з Фондом Говарда Баффета. Символічно, що Food Train вирушив у перший рейс у День подяки. Сьогодні ми хочемо подякувати нашим військовим та тим, хто кожного дня рятує цивільне населення у прифронтовій Харківщині. Це медики, поліцейські, працівники ДСНС, саме до них поїде наш поїзд та повезе святкові страви. Також хочу привітати американський народ, з Днем подяки, який сьогодні наповнений ще й додатковим змістом. Ми вдячні вам і всьому демократичному світу за підтримку», – зазначив голова правління компанії Євген Лященко.

У складі поїзда шість вагонів:

  • генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);
  • вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;
  • вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;
  • вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;
  • вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;
  • багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

Food Train може автономно працювати до семи днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, м’ясо тощо. Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові порційні контейнери з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation). Сам Говард Баффет є регулярним пасажиром Укрзалізниці. Він подорожував Харківщиною, Донеччиною, Миколаївщиною та Херсонщиною під час війни та підтримує низку інших залізничних проєктів.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» презентувала новий графік руху поїздів на 2024 рік. У ньому 14 нових рейсів: 11 внутрішніх та три міжнародних. Крім того, передбачено покращення 19 рейсів по Україні та за кордоном, нові повідомлення для регіонів.

Читайте також: «Укрзалізниця» змінила правила продажу квитків на поїзд Київ-Варшава
Теги: Харків Київ Укрзалізниця потяг Ізюм

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Укрзалізниця» анонсувала оновлення маршруту до Варшави
«Укрзалізниця» анонсувала оновлення маршруту до Варшави
26 жовтня, 15:05
Підлітки розгромили вагон приміського поїзда
У Київській області підлітки розгромили вагон потяга
9 листопада, 04:27
Урсула фон дер Ляєн втретє від початку повномасштабної війни відвідує Україну
До Києва приїхала президентка Єврокомісії
4 листопада, 09:26
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
Київ запроваджує автоматичну систему регулювання опалення
31 жовтня, 21:56
На з’їзді з Дніпровського узвозу на Набережне шосе дорожники проводитимуть ремонт борту та проїжджої частини естакади
У Києві на Дніпровському узвозі обмежено рух автотранспорту
9 листопада, 06:38
Київ: в озері Алмазне зафіксовано масове вимирання риби
Київ: в озері Алмазне зафіксовано масове вимирання риби
10 листопада, 13:44
«Укрзалізниця» має багато кредитів, крім того, компанія у наступному році практично не матиме грошей з держбюджету
Підвищення тарифу на залізничні перевезення ляже на всіх українців – нардеп
13 листопада, 11:55
На середній дальності Україна використовує MIM-23 Hawks виробництва США
Київ став рідкісним безпечним місцем в Україні, яка веде війну – Politico
20 листопада, 11:30
Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів у Харкові
Росіяни завдали ударів по Харківщині
16 листопада, 00:36

Події в Україні

Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Нічна «бавовна» в Джанкої: названо попередні втрати рашистів (відео)
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Окупанти зазнають втрат далеко від лінії фронту – британська розвідка
Українські воїни знищили російський «Бук»
Українські воїни знищили російський «Бук»
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Ця зима буде легшою: ВМС пояснили чому
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Поранені діти на Херсонщині та значні руйнування на Донеччині: яка ситуація в регіонах
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло
Міненерго пояснило, за яких умов українцям почнуть відключати світло

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Син засновника ХАМАС виступив в ООН на показі документального фільму про Ізраїль
36K
В одній з країн ЄС українським біженцям доведеться зустрічати Різдво у холодних наметах
31K
Порошенко везе на Схід рекордну партію техніки (фото)
16K
Аналітики пояснили, чому Україна досі не використала у бою надіслані союзниками танки Abrams
11K
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
7199
Інститут демографії повідомив, скільки українців перебуває за кордоном

Новини

В Україні потеплішає: прогноз погоди на 24 листопада
Сьогодні, 06:31
24 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Коломойський звернувся до генпрокурора з відкритим листом
Вчора, 16:00
Скільки платять начальству в «Укрнафті»: нові подробиці зарплатного скандалу
Вчора, 13:54
На одному з напрямків ворог посилив атаки – Генштаб
Вчора, 07:11
Вітер та мокрий сніг: прогноз погоди на 23 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua