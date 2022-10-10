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Рашисти пошкодили залізничний вокзал у Києві: як здійснюється рух поїздів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Рашисти пошкодили залізничний вокзал у Києві: як здійснюється рух поїздів
«Укрзалізниця» попередила про можливість затримки поїздів західного напрямку
Фото: retoua.com

Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києв

Унаслідок ракетного обстрілу Києва рашистами, 10 жовтня зранку, пошкоджено центральний залізничний вокзал. Рух поїздів продовжується, висадка та посадка на поїзди проводиться через підземні переходи. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі центрального вокзалу у Києві, проте вокзал працює, висадка та посадка на поїзди проводиться через західний та східний підземні переходи, які водночас виконують роль укриття», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» також попередила про можливість затримки поїздів західного напрямку у зв'язку з ушкодженням контактної мережі. «Резервні тепловози вже готуються забезпечити безперервний рух», – повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, міста України 10 жовтня зазнали одного з найбільших ракетних обстрілів з початку російського вторгнення у лютому 2022 року. Загалом було випущено понад 50 ракет. У Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серії вибухів: після восьмої і після девʼятої ранку. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі.

Теги: вокзал Укрзалізниця укриття потяг Київ обстріл

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