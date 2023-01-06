Рейковий скандал: «Укрзалізниця» заперечила завищені ціни французького виробника

«Укрзалізниця» отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки французької компанії Saarstahl Rail SAS

Компанія стверджує, що максимальна вартість рейок за тонну становитиме 930 євро

Угода про купівлю рейок французького виробника Saarstahl Rail передбачає безпрецедентні умови отримання рейок «Укрзалізницею», а максимальна ціна з урахуванням інфляції становитиме 930 євро за тонну, стверджує пресслужба компанії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Завдяки міжурядовим домовленостям України та Франції Укрзалізниця зможе отримати у 2023 році рейку європейського виробника на безпрецедентних умовах. Перші 14 років її використання буде фактично безкоштовним, а вартість кредиту на 35 років становитиме 0,0161 % річних. З урахуванням інфляції максимальна приведена вартість становитиме 930 євро», – йдеться у повідомленні.

За умовами угоди, АТ «Укрзалізниця» отримає у 2023 році близько 20 тис. тонн рейки французької компанії Saarstahl Rail SAS. Її виробництво та постачання буде на 100% профінансовано урядом Франції за рахунок пільгового кредиту.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Кредит буде надано терміном на 35 років з відсотковою ставкою в 0,0161 % річних. Пільговий період, у який не потрібно буде відшкодовувати основний борг, становитиме 14 років.

В УЗ додали, що кінцева вартість при поставках визначатиметься в один з двох способів — за формулою, яка враховує коливання вартості компонентів сталі: металобрухту, електроенергії, залізної руди, коксівного вугілля або за фіксованою максимальною ціною — 1950 євро за тонну. Спосіб визначення ціни обиратиме покупець в залежності від того, яка ціна менша на момент поставки.

На початок січня вартість тонни, сформована за формулою, складає 1725 євро за тонну.

Нагадаємо, філія «Центр забезпечення виробництва» акціонерного товариства «Укрзалізниця» в середині грудня уклала угоду з французьким виробником Saarstahl Rail на придбання рейок на 37,6 мільйонів євро або 1,45 млрд грн. Ціна французьких рейок вдвічі перевищує ціну на рейки від «Метінвесту» Ахметова, придбаних роком напередодні. Про це повідомляється в системі Prozorro.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Восени 2021 року «Укрзалізниця» замовляла рейки у «Метінвеста» по 33 780 грн./т, або 1065 євро. У 2019 році – за ціною 26 550 грн./т, або 1002 євро по курсу. Ще роком раніше – по 29 001 грн./т, або 938 євро по курсу.