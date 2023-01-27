Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Глава «Укрзалізниці» оцінив збитки товариства від війни

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Глава «Укрзалізниці» оцінив збитки товариства від війни
фото ілюстративне

Протягом 2023 року «Укрзалізниця» не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення

Через повномасштабне вторгнення РФ «Укрзалізниця» закінчила 2022 рік з чистим збитком майже 11 млрд грн. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін під час брифінгу.

Збиток від пасажирських перевезень сягнув 13 млрд грн. Це притому, що товариство отримало 10 млрд грн фінансової допомоги від держави.

«Ми нормально ставимося до збитку в минулому році й маємо плановий збиток на 2023 рік, адже ми продовжуємо виконувати важливу держфункцію. У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень "Укрзалізниця" очікує збитки у 20,2 мільярда гривень», – зазначив Камишін.

Голова правління зазначив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги минулого року впали вдвічі через:

  • війну;
  • зруйновані підприємства;
  • блекаут;
  • обмеження на використання електроенергії.

Камишін уточнив, що доходи компанії у 2023 році становитимуть близько 83,9 млрд грн, видатки – 107,9 млрд грн. При цьому протягом 2023 року «Укрзалізниця» не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення.

Раніше уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії.

Також KSE повідомила про збитки, які Росія завдала інфраструктурі України.

Теги: Укрзалізниця війна росія окупанти

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше
Уряд підрахував збитки довкіллю від російської агресії: що постраждало найбільше
Вчора, 06:02
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
Збитки, які Росія завдала інфраструктурі України: KSE назвала цифри
25 сiчня, 07:24
За останній рік було зруйновано майже чверть вітчизняного агросектора
Збитки агросектора України від війни склали понад $40 млрд
18 сiчня, 16:59

Економіка

Глава «Укрзалізниці» оцінив збитки товариства від війни
Глава «Укрзалізниці» оцінив збитки товариства від війни
Банк Латвії випустив 5-єврову монету «За волю України» (фото)
Банк Латвії випустив 5-єврову монету «За волю України» (фото)
МВФ може надати Україні кредит на $16 млрд
МВФ може надати Україні кредит на $16 млрд
75% теплової генерації України необхідно відновлювати після ракетних обстрілів, – ДТЕК
75% теплової генерації України необхідно відновлювати після ракетних обстрілів, – ДТЕК
Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
Україна провела перше засідання фінансового «Рамштайну» із союзниками
Розблокування портів дасть Україні понад 16 млрд грн надходжень щомісяця – Забловський
Розблокування портів дасть Україні понад 16 млрд грн надходжень щомісяця – Забловський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Зеленський виступив на російському ТБ. Данілов пояснив, що відбувається
13K
Ракетний удар по Києву: з’явилися подробиці про загиблого
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
У кількох областях України оголошено повітряну тривогу: карта
9636
Атака на Київ: влада повідомила про загиблих та постраждалих
7326
Кличко підтвердив вибухи в столиці

Новини

Нові нюанси постачання танків Україні та приїзд аудиторів США у Київ: головне за ніч
Сьогодні, 07:39
ЗСУ відбили атаки окупантів біля Бахмута і Вугледара – Генштаб
Сьогодні, 07:00
Масована ракетна атака на Україну, скандал із нардепом Тищенко. Головне за 26 січня
Вчора, 23:40
Які танки надасть США Україні: стали відомі нові деталі
Вчора, 22:11
Танки від Канади: скільки Leopard 2 отримає Україна
Вчора, 21:43
Хорватія не дасть Україні танки: озвучено офіційну позицію
Вчора, 21:28

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту