Глава «Укрзалізниці» оцінив збитки товариства від війни

Протягом 2023 року «Укрзалізниця» не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення

Через повномасштабне вторгнення РФ «Укрзалізниця» закінчила 2022 рік з чистим збитком майже 11 млрд грн. Про це повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін під час брифінгу.

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Збиток від пасажирських перевезень сягнув 13 млрд грн. Це притому, що товариство отримало 10 млрд грн фінансової допомоги від держави.

«Ми нормально ставимося до збитку в минулому році й маємо плановий збиток на 2023 рік, адже ми продовжуємо виконувати важливу держфункцію. У 2023 році через велике соціальне навантаження та обмеження вантажоперевезень "Укрзалізниця" очікує збитки у 20,2 мільярда гривень», – зазначив Камишін.

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Голова правління зазначив, що підвищення тарифів на вантажні перевезення не дозволило суттєво компенсувати збитки, адже їх обсяги минулого року впали вдвічі через:

війну;

зруйновані підприємства;

блекаут;

обмеження на використання електроенергії.

Камишін уточнив, що доходи компанії у 2023 році становитимуть близько 83,9 млрд грн, видатки – 107,9 млрд грн. При цьому протягом 2023 року «Укрзалізниця» не планує підіймати тарифи ні на пасажирські, ні на вантажні перевезення.

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