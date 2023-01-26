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«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» попереджає про затримку низки потягів
фото ілюстративне

Ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання

Через знеструмлення окремих ділянок по Україні два із 70 рейсів «Укрзалізниці» затримуються на 30 хвилин і більше. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зокрема затримуються:

  • №43/44 Івано-Франківськ – Київ (+1:08);
  • №743/744 Київ – Львів (+0:46).

«У зв’язку з пошкодженнями контактної мережі на Донецькій залізниці ми організовуємо пересадку пасажирів рейсу №712/711 Київ — Краматорськ до спальних вагонів під резервним тепловозом. Зворотне відправлення з Краматорська очікується із затримкою, про яку наша поїзна бригада повідомить додатково», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ситуація на всіх вокзалах країни наразі контрольована, є резервне енергопостачання. Посадка та висадка в містах, де оголошено повітряну тривогу, продовжується підземними переходами.

Пасажири, які за форс-мажорних обставин, у результаті обстрілів та тривог, не встигли на свої рейси, з тим же квитком можуть потрапити на наступний рейс аналогічного напрямку.

Нагадаємо, що окупанти, ймовірно, вдарили ракетами по Києву.

Також відомо про приліт на Вінниччині та на Одещині.

Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Теги: Укрзалізниця війна росія окупанти

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