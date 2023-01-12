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«Укрзалізниця» анонсувала новий потяг

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
«Укрзалізниця» анонсувала новий потяг
фото ілюстративне

Поїзд №102/101 Київ – Херсон курсуватиме за новим графіком

До Херсона тепер курсуватиме ще один потяг. Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

«Укрзалізниця» розширює мережу залізничного сполучення для херсонців і призначає поїзд №110/109 Львів – Херсон», – йдеться в повідомленні.

Рейс відправлятиметься зі Львова з 20 січня по парних числах о 16:12 і прибуватиме до Херсона о 13:27 на наступний день. З Херсона поїзд вирушатиме з 21 січня по непарних числах о 14:27 і прибуватиме до Львова о 10:18.

Також «Укрзалізниця» змінює графік курсування поїзда №102/101 Київ – Херсон. З 19 січня поїзд вирушатиме з Києва о 22:14 і прибуватиме до Херсона о 09:06. З Херсона поїзд вирушатиме за новим графіком з 20 січня о 10:06 і прибуватиме до Києва о 20:22.

Квитки на новий рейс уже доступні для придбання в застосунку «Укрзалізниці», у чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

Раніше «Укрзалізниця» анонсувала корисні новинки на вокзалах.

Теги: Львів Укрзалізниця Херсон

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