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Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про ситуацію в області

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про ситуацію в області
У результаті ракетного удару пошкоджено триповерховий будинок в Одесі
фото: скріншот із відео

На Одещині забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури

Після вечірньої ракетної атаки ситуація на Одещині повністю контрольована. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

«Незважаючи на вечірній ракетний обстріл напередодні, повністю забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов’язки», – розповів він66

Братчук попередив, що протягом дня можлива активність ворожої авіації. «Ймовірність ракетних атак ворога – висока», – заявив він.

Нагадаємо, увечері 21 березня окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо, гатили високоточними авіаційними ракетами класу «повітря-поверхня» X-59.

Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще дві влучили по Одесі. У результаті пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Наразі повідомляється про трьох поранених.

Теги: росія війна окупанти обстріл ракета Одеса

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