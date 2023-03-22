Ракетний удар по Одещині: влада повідомила про ситуацію в області

У результаті ракетного удару пошкоджено триповерховий будинок в Одесі

На Одещині забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури

Після вечірньої ракетної атаки ситуація на Одещині повністю контрольована. Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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«Незважаючи на вечірній ракетний обстріл напередодні, повністю забезпечено роботу всієї критично важливої інфраструктури, комунальних підприємств, медичної сфери та соціальних установ. Усі органи влади чітко виконують свої обов’язки», – розповів він66

Братчук попередив, що протягом дня можлива активність ворожої авіації. «Ймовірність ракетних атак ворога – висока», – заявив він.

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Нагадаємо, увечері 21 березня окупанти обстріляли Одесу чотирма ракетами. Попередньо, гатили високоточними авіаційними ракетами класу «повітря-поверхня» X-59.

Дві ракети вдалося збити силам протиповітряної оборони. Ще дві влучили по Одесі. У результаті пошкоджено триповерховий будинок на території монастиря. Наразі повідомляється про трьох поранених.