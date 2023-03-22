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Нічна атака на Київ: у небі були знищені дрони Shahed

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Нічна атака на Київ: у небі були знищені дрони Shahed
Уночі окупанти влаштували масовану атаку дронами на Україну
фото з відкритих джерел

Сили ППО знищили всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва

У ніч на 22 березня російські окупанти знову запускали смертоносні дрони у напрямку столиці. Усі ворожі БПЛА були збиті. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація.

За попередньою інформацією, РФ запустила у напрямку столиці баражуючі боєприпаси Shahed.

«Силами нашої ППО всі цілі, виявлені в повітряному просторі навколо Києва, були знищені. За даними на цю мить – без жертв та руйнувань. За що маємо вчергове дякувати нашим охоронцям неба – силам протиповітряноі оборони!» – розповів начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, цієї ночі на Житомирщині та Київщині під час тривоги працювали сили протиповітряної оборони. 

Також на території Хмельниччини у ніч на 22 березня прогриміли вибухи, але ворожі влучання не зафіксовано. Під час тривоги в регіоні працювали сили протиповітряної оборони.

За даними Генштабу ЗСУ, вночі противник завдав чергового масованого авіаційного удару БпЛА «Шахед-136». За попередньою інформацією, 16 дронів із 21 запущеного ворогом було знищено нашими захисниками.

Теги: безпілотник росія Київ війна боєприпаси окупанти

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