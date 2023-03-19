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На трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
На трасі Київ-Чоп сталася аварія: загинуло двоє осіб
Фото: Пресслужба МВС у Житомирській області

Аварія сталася на об'їзній міста Коростишів поблизу села Більківці

На автодорозі Київ-Чоп 18 березня сталася ДТП, коли один із автомобілів здійснював розворот. В автотрощі загинули двоє людей. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Житомирській області.

Аварія сталася на об'їзній міста Коростишів поблизу села Більківці. Наголошується, що за кермом Audi А-8 був 44-річний жителяь Києва. Його авто рухалося зі сторони Житомира у напрямку Києва.

«Водій "АЗЛК", житель села Гуменник Старосілецької громади, 1954 року народження, виконував маневр розвороту. У результаті зіткнення загинув водій та 30-річна пасажирка останнього легковика. Також був травмований ще один його пасажир, 1961 року народження", - йдеться у повідомленні.

На місці події працювали патрульні та слідчо-оперативна група Коростишівського відділу Житомирське районне управління поліції. Триває встановлення усіх обставин.

Нагадаємо, що 1 березня на Київщині у Борисполі на переїзді на вулиці Привокзальній зійшов із рейок вантажний потяг. Водіїв просили обирати альтернативні маршрути до ранку, однак ремонтні роботи вдалося завершити швидше.

Крім того, 1 березня у Греції зазнав аварії пасажирський потяг. 350 людей перебували у потязі міжміського пасажирського сполучення з Афін до Салонік, який зіткнувся з вантажним потягом на великій швидкості поблизу Евангелісмоса. Наразі відомо про 38 загиблих, але ці дані неостаточні. 

Поранення дістали 85 осіб, 72 з них госпіталізовані. Стан п’яти постраждалих дуже тяжкий.

У зв’язку з цим уже арештувано начальника місцевої станції. А міністр транспорту й інфраструктури Греції Константінос Караманліс оголосив про свою відставку.

Теги: водій аварія Житомирщина

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