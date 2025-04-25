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Кличко визнав, що Україні, можливо, доведеться віддати частину землі Росії – BBC

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Кличко визнав, що Україні, можливо, доведеться віддати частину землі Росії – BBC
Кличко зазначив, що він «несе відповідальність за столицю України»
фото: скріншот з відео

Кличко припустив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від частини землі в мирній угоді з Росією для завершення війни

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що Україні, можливо, доведеться відмовитися від частини землі в рамках мирної угоди з Росією на тлі зростаючого тиску з боку президента Дональда Трампа щодо прийняття територіальних поступок. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ВВС.

«Один зі сценаріїв – це… відмовитися від частини територій. Це несправедливо. Але для миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим», – заявив Кличко.

Також він наголосив, що український народ «ніколи не погодиться на окупацію» з боку Росії.

Таку заяву мер Києва зробив через кілька годин після того, як російські ракетно-безпілотні обстріли столиці вбили 12 людей і понад 80 отримали поранення.

Це був один із найбільш смертоносних нападів Росії на українську столицю за останні місяці.

Як зазначає видання, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, окупанти контролюють близько 20% території України.

Кличко зазначив, що він «несе відповідальність за столицю України», описавши її як «серце» країни, охопленої війною.

Він сказав, що президент Володимир Зеленський може бути змушений прийняти «болісне рішення» для досягнення миру.

На запитання, чи обговорював Зеленський з ним якісь деталі можливого врегулювання, Кличко відповів прямо: «Ні».

«Президент Зеленський [це] робить сам. Це не моя функція», - додав він.

Згадуючи скандал у Білому домі між Зеленським і Трампом, мер Києва припустив, що ключові питання між топ-політиками краще обговорювати «без відеокамер».

Пізніше Віталій Кличко у соцмережах продублював свою відповідь для ВВС та пояснив детальніше.

Кличко визнав, що Україні, можливо, доведеться віддати частину землі Росії – BBC фото 1
скріншот

«Мабуть, треба внести ясність. У своєму інтервʼю журналістам BBC я говорив про те, що Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни. На превеликий жаль, як ми бачимо, такий сценарій є цілком можливим. І про нього сьогодні говорять багато світових політиків та медіа. Тому озвучивши це, я не відкрив Америку. І в інтервʼю я підкреслив, що український народ ніколи не прийме окупацію своєї країни Росією. Ми розуміємо, що сценарій територіальних поступок суперечить нашим національним інтересам і проти його реалізації треба боротися до останнього. Це вимагатиме надзусиль і від нас, і від наших європейських партнерів», – повідомив Кличко.

Нагадаємо, у Києві завершились пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки по житловому будинку. Зазначається, що внаслідок атаки загинуло 12 осіб, ще 87 постраждалих.

Також, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Кримський півострів залишиться «російським»

«Якщо Крим залишиться з Росією, ми повинні говорити тільки про Крим, тому що про нього завжди говорять. Крим залишиться з Росією. І Зеленський це розуміє, і всі розуміють, що це з ними давно», – каже Трамп.

Президент США знову повторив слова, що Росія «не забрала б Крим, якби він був президентом», назвавiв повномасштабну війну «війною Обами».

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Теги: Віталій Кличко війна окуповані території

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