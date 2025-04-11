Ринок нерухомості в Україні під час війни: половина гравців у стані прихованого банкрутства

Business Wisdom Summit-2025: Володимир Даниленко оцінив стан вітчизняного ринку житла під час війни

В Україні з'являється стратегічний дефіцит житла. Про це сказав директор М4U, співзасновник Maxip Володимир Даниленко, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів», повідомляє кореспондент «Главкома».

«За звітом Київської школи економіки, на листопад минулого року сектор нерухомості зазнав найбільшого збитку понад $60 млрд. Звичайно, це прифронтові регіони, де йдуть активні бойові дії. Але якщо порівняти з загальним ринком України, скільки умовно продавалося в рік, – це $8-$10 млрд до війни», – зауважив співзасновник Maxip.

Даниленко зазначив, що в Україні з'являється стратегічний дефіцит житла і що після завершення війни постане питання, де люди будуть жити.

«Ринок в один момент просто став. Починаючи з 2022 року по 2024 ринок колапсує. Тобто обʼєм нової пропозиції зменшується. В нас відʼємний попит пропозиції, зараз він складає в деяких регіонах 30-40% від довоєнного, в деяких – 10%, а деінде взагалі немає. І схоже так, що нової пропозиції немає, стара вимивається. Можна сказати ще, що велика частина ринку – це неоголошене банкротство», – підкреслив директор М4U.

Володимир Даниленко пояснив, що ринок нерухомості за відсутності проєктного фінансування та великого капіталу розвивався шляхом коштів інвесторів. За його словами, інвестори припинили платити, через що будівництво зупинилося, і в багатьох компаніях така ситуація триває роками. Директор М4U також наголосив, що компанії витрачають наявні ресурси, а як саме відбуватиметься перезапуск будівництва, наразі незрозуміло.

«Є вже зараз приклади залучення стратегічних інвесторів. Ринок насправді зараз дуже асиметричний, невелика його жива частина продовжує розвиватися, це скоріше виняток, ніж правило. Асиметрія ринку пішла регіонально», – зауважив експерт.

Засновник M4U розповів, що раніше місто Київ займало близько 23% усіх дозволів на нове будівництво, що становило понад 30 тис. нових квартир на рік, а зараз кількість зменшилася більш ніж у 10 разів. Він підкреслив, що Київ фактично сколапсував у сфері нового будівництва й наразі поступається навіть Вінницькій області.

«А у Вінницьку область і Закарпаття йде новий потенціал промислового розвитку, індустріальні парки. Ціни до війни підігрівалися зі швидкістю 15%, 20%, 25%, 26% останній рік. А потім були кілька років війни, коли у нас стрибав курс. Зрозуміло, що деякі забудовники, можливо, були раді зменшити ціни, але їх уже нікуди зменшувати, бо собівартість теж зростала», – пояснив він.

Володимир Даниленко зазначив, що всі будівництва, за відсутності нових продажів, потребують обслуговування, що призводить до додаткових адміністративних витрат. За його словами, ринок фактично «зацементував» собівартість, і можливостей для подальшого розвитку майже не залишилося, що веде до банкрутств. Він додав, що у 2024 році ціни в середньому коригувалися на рівні 5-6%, у доларах дещо знизилися, однак це не стосується всіх забудовників.

Даниленко підсумував, що у випадку закінчення війни та повернення людей до України, багатьом з них житла не знайдеться: «І ринок нерухомості за місяць не вирішить ці проблеми. Якщо це комерційна складова, то ціни будуть зростати».

Раніше «Главком» повідомляв, що на Business Wisdom Summit, який влаштував лідер ділового контенту Delo.ua, зібралися топменеджери Terwin, Novus, Sense Bank, Kormotech, Starlight Media та ще тридцяти компаній. «Главком» виступає інформаційним партнером саміту.

Зокрема, Данило Гетманцев, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів», зауважив, що до кінця 2025 року в Україні не планують переглядати існуючу податкову базу. Народний депутат зазначив, що державний бюджет на 2025 рік розрахований до кінця року.