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Окупанти розстріляли чотирьох українських бійців: реакція МЗС

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Окупанти розстріляли чотирьох українських бійців: реакція МЗС
Окупанти знову розстріляли українських військовополонених
фото: скриншот з відео

Георгій Тихий: Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це зборище дегенератів

Російські військові стратили чотирьох українських полонених поблизу П'ятихаток у Запорізькій області. Окупанти розстріляли бійців у спину, коли ті виходили зі зруйнованої будівлі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Associated Press.

«На відео з українського безпілотника, яке AP отримало від європейських військових чиновників, видно, як солдати з російськими маркуваннями у формі піднімають зброю та стріляють кожному з чотирьох українців у спину з такою люттю, що один чоловік залишився без голови», – йдеться у матеріалі.

Ролло Коллінз з Центру інформаційної стійкості, лондонської групи, яка спеціалізується на візуальних розслідуваннях сказав: «З усіх страт, які ми бачили з кінця 2023 року, це один із найяскравіших випадків».

Також речник МЗС України Георгій Тихий прокоментував розстріл українських бійців. Він стверджує, що «такі страти стали системними, але кожна з них шокує своєю жорстокістю».

«Ці страти не лише показують, що ми маємо справу зі звірами. Вони також демонструють, що російська армія – це зборище дегенератів. Їм бракує елементарної дисципліни, оскільки дисципліновані армії не страчують військовополонених – це суперечить військовій логіці. Це воєнний злочин, і він має бути розслідуваний, в тому числі Міжнародним кримінальним судом. Всі винні мають бути притягнуті до відповідальності. Ми також вдячні AP за чудову журналістську роботу, яка демонструє, як росіяни фабрикують відео, щоб приховати свої звірства. Ми не повинні дозволити їм уникнути відповідальності», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російські війська вчергове порушили правила та звичаї ведення війни. Окупанти розстріляли українських військовополонених біля Нескучного.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

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Теги: вбивство полон Запорізька область

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