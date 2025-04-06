Мав п'ятеро дітей та вагітну дружину. ЗСУ знищили бурятського лучника

У лютому 2024 року Хальбаєв підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України

39-річного сержанта Хальбаєва було ліквідовано 22 березня 2025 року

Сили оборони ліквідували російського окупанта – лучника Олексій Хальбаєва. Про це повідомляє «Главком».

Олексій Хальбаєв народився у селищі Усть-Ординський (Республіка Бурятія, РФ). Займався спортом. Мав розряд «кандидат у майстри спорту» зі стрільби з лука.

У лютому 2024 року він підписав контракт з Міноборони РФ і вирушив на війну проти України.

39-річного сержанта Хальбаєва було ліквідовано 22 березня 2025 року. У нього залишилася вагітна дружина та ще п'ятеро дітей.

Нагадаємо, сили оборони ліквідували зрадника з Криму – футболіста та футзаліста Олексія Яблонського.

Олексій Яблонський народився 6 червня 1989 року. Був вихованцем севастопольського футболу.

У складі клубу «ПФС» (Севастополь) грав у чемпіонатах України з футзалу та пляжного футболу. У 2010 році він навіть викликався до молодіжної збірної України з футзалу.

Також грав у складі команди «Кримтеплиця» у Першій лізі з футболу, а у складі клубу «Мир» – у Другій лізі.

Після анексії Криму Яблонський продовжив кар'єру на окупованому півострові у так званій «Прем'єр-лізі Кримського футбольного союзу».

У ліквідованого окупанта залишилася дружина та двоє дітей.

Як повідомлялося, друзі та колеги ліквідованого російського окупанта Олександра Работницького, який був призером Паралімпійських ігор, були шоковані тим, що Міноборони РФ підписало контракт з людиною, у якої діагностовано «органічне ураження мозку».

31-річний Работницький служив командиром відділення у розвідувальній роті. Інформації про обставин загибелі окупанта його рідним та друзям не повідомили.