Відомий аеророзвідник сформулював головну технологічну проблему війни дронів

Ігор Луценко: «Зараз у нас фактично немає засобів протидії роботизованим технологіям»

За останні два десятиліття спостерігається стрімкий розвиток роботизованих технологій, що особливо пришвидшився після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Нині ж найбільшим викликом залишаються дрони на оптоволокні, проти яких досі не знайдено ефективного засобу. Про це зауважив політик, громадський активіст, а тепер військовослужбовець та аеророзвідник Ігор Луценко в інтерв'ю «Главкому».

«Все дуже просто. Роботизовані технології набагато кращі за будь-що інше. Чіпи, якими керуються дрони, тобто процесори, з часом стали дешевшими, вони почали швидше розповсюджуватися. Буквально за 10-15 років їхня потужність зросла в рази, до того рівня, що вони стали керувати літальними апаратами, наземними комплексами тощо. У принципі людство було готове переходити до подібної війни десь у 2012-2013 роках. Тоді вже з’явилися доступні БпЛА. Ще тоді я на це звертав увагу, хоча цим не займався», – сказав фахівець.

Військовий додав, що на перших стадіях російсько-української війни через їхню невелику масштабність безпілотні технології не змогли дати самі собі зріст. Повноцінний розвиток стався у 2022 році, коли Володимир Путін напав на Україну всіма своїми силами. Була технологічна можливість і з’явився попит, а тому людство побачило, яким чином загрожують роботизовані технології.

«Зараз потрібно якось намагатися протистояти дронам, аби вижити людям. Нині технології протидії цим роботизованим системам мають доганяти технології, які пішли далеко вперед у вигляді безпілотних літаків, коптерів, наземних дронів тощо. Відверто скажу, зараз у нас фактично немає засобів протидії, але скоро вони, думаю, почнуть з'являтися», – відзначає Ігор Луценко.

Як зазначає військовий, близько 10 років тому, коли у війні почали використовувати перші БпЛА, найбільшою проблемою було їх заглушити, проте наразі цих проблем немає. За його словами, зараз з’явилися дрони на оптоволокні, які не працюють у радіоелектронному просторі та рішення до яких поки не вийшло знайти.

«Поки немає як. Але нам, потрібно, здійснити врешті-решт якийсь фундаментальний ривок, а не просто очікувати, що хтось у гаражі збере засіб протидії дронам або зі штучним інтелектом, або на оптоволокні. Є якісь заготовки щодо засобів протидії, але вони стосуються інших видів озброєння. Та їх можна переналаштувати (для протидії дронам) і ними якось там працювати», – говорить аеророзвідник.

Ігор Луценко зазначив, що наразі під задачу протидії дронам, які не працюють у радіоелектронному просторі, у людства досі немає системних та ефективних рішень.

Нагадаємо, що «Главком» провів розмову з Ігорем Луценком, піднявши усі нагальні питання російсько-української війни. За словами військового, близько 80% уражень ворожих позицій і техніки нині завдають українські дрони. Через масову присутність цієї зброї на фронті і її високий технічний рівень (апарати з оптоволокном, штучним інтелектом) нинішні бойові дії він називає війною дронів.