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Самотужки взяв шістьох у полон: розвідник шокував подробицями операції під Сіверськом

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Самотужки взяв шістьох у полон: розвідник шокував подробицями операції під Сіверськом
Здатися хлопець змусив росіян за допомогою постійних скидів гранат на їхню позицію та закликами до здачі
фото: скріншот з відео

Військовослужбовець Денис «Мел» Мельничук самотужки пішов у бій та взяв у полон шістьох росіян 

Військовий-розвідник батальйону «Сила Свободи» 4-ї бригади НГУ «Рубіж» Денис Мельничук із Житомира здійснив героїчний вчинок на позиціях під Сіверськом, самостійно атакувавши ворога та взявши шістьох російських штурмовиків у полон. Про це він розповів у розмові з журналістом Юрієм Бутусовим, повідомляє «Главком».

За словами військового, історія розпочалася за два дні до бою, коли розвідники помітили п’ять російських УАЗів, які рухалися до їхніх позицій. Через погану комунікацію між російськими військовими три машини повернули назад, а дві продовжили рух. Після ліквідації цих двох УАЗів Денис вийшов на місце бою, де знайшов боєкомплекти та автомати з позивними російських солдатів, що є рідкістю в таких ситуаціях.

«Це вже другий день після штурму з їхніми УАЗіками. Сидимо, обід, п’ємо каву. Скажімо так – перерив. Чуємо, щось шкребеться, ніби хтось пройшов і земля посипалася у нас в бліндажі. Це дуже цікаво, бо ми були в такому місці, де дрони перезмінку робили: один на другого міняли. І перед тим, як вийти на вулицю, ти разів десять питаєш, чи небо чисте, бо там і ворожі «пташки» в нашому квадраті міняються, та й наші міняються. Тут в цей раз земля просипалась. Ну думаємо: «Може миші бігають» – це стандартна програма. І чуємо «Сосєді, ви тут?». І тут ми трохи випали…», – розповідає розвідник.

Розвідники почули дивні звуки біля бліндажа, а потім голоси. Використовуючи позивні, які були знайдені на автоматах росіян раніше, військові змогли підтвердити присутність окупантів на сусідній позиції. Завдяки дронам і слідам на снігу вдалося встановити точне місце їхнього розташування.

Згодом Денис Мельничук вирішив діяти самостійно. Він закидав позицію ворога гранатами, створюючи ілюзію, що їх атакують з двох сторін.

«Просто поліз закидувати гранатами. Я зробив декілька пострілів і кинув одну гранату та побіг на іншу сторону. Даю гарантію, що вони відволіклися на те, що обстріли з однієї сторони. Буквально п’ять секунд і я перебіг до іншого входу, почав відпрацьовувати з інших ракурсів. Намагався створити велику кількість населення: зімітувати, що їхні два входи контролюються і діватися їм нема куди. Також, я знаю що таке обстріли як такі. Знаю, що таке скид на голову, а я їм там у районі восьми (гранат – «Главком») закинув. Я не думаю, що їхній морально-психологічний стан був на висоті після того, як «гепало» в пів метра від них. Не було цілі брати їх в полон. Треба було, скажімо, нейтралізувати їх», – говорить Денис Мельничук. 

Після кількох хвилин інтенсивного обстрілу російські військові здалися. Денис організував їхній вихід по двоє, змусив здати спорядження та передав полонених командуванню. Додатковою проблемою стала кількість взятих у полон – позиції українських військових не були розраховані на подібний «куш». Передача російських військових узгоджувалась в оперативному режимі під керівництвом командування.

У полоні росіяни розповіли, що їхнім планом було прорватися на 10 км у село, яке знаходиться в тилу позицій Збройних Сил України.

«В першу чергу, дали змогу відпочити. Дали день відпочити. І з комбатом (батальйону «Сила Свободи» – «Главком») зустрілися, і з усіма замами, поговорили. Вони більше переживали (за мене – «Главком»), так як вони розуміли, що доволі небезпечний був вчинок. Трохи відчитали моралі мені з цього приводу. Казали: «Тебе ж вбити можуть. Нащо ти сам поліз? Треба було щось інше придумати». А часу думать не було», – розповів Денис Мельничук.

За цей героїчний вчинок Денис отримав медаль від командира бригади НГУ «Рубіж» Сергія Сідоріна, а його кандидатуру подали на орден «За мужність».

Нагадаємо, що на війні загинула активістка, волонтерка і захисниця Анастасія Ефімова. Вона долучилася до війська після загибелі чоловіка.

Також ЗСУ ліквідували титулованого російського боксера – Мергена Будаєва. У 2005 році Будаєв виконав норматив кандидата у майстри спорту РФ з боксу.

Теги: розвідка війна полон

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