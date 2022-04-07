Тимошенко показав, як відновлюється життя звільнених Чернігівщини та Сумщини

Міста Тростянець та Охтирка, село Боромля, де точились найзапекліші бої, починають оживати

Чернігів із перших днів війни став ціллю для російської авіації та артилерії. Місто зруйновано на 70%. Надзвичайно важливе завдання – відновити його у найкоротший термін, заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, від сьогодні у місті працюють комунальні служби:

наводять лад на дорогах

активно відновлюють мережі постачання електроенергії

вивозять сміття

Сумська область: міста Тростянець та Охтирка, село Боромля, де точились найзапекліші бої, починають відновлення. Триває розмінування території. Біля зруйнованого моста в селі Климентове вже облаштовуються під'їзди до понтона.

«Сумська область знову на зв’язку!», − доповів Тимошенко, адже нещодавно було отримано 29 комплексів ЗОЗ Starlink і відновлено дистанційне навчання.

У 12 000 мешканців Тростянця в будинках вже горить світло. Село Боромля – відновлено водопостачання майже всіх мешканців населеного пункту!

«І головне: аграрії Сумщини розпочали посівну кампанію», − поділився гарною новиною заступник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, очільник Харківщини просить мешканців Барвінкового та Лозової евакуюватися.

Також нагадаємо, що окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську.

Вчора на Донеччині рашисти обстріляли пункт видачі гуманітарної допомоги, є загиблі. Раніше очільник Донеччини закликав людей виїхати з області.

Додамо, що МВС назвав регіони, де очікуються найзапекліші бої.