У Воронезькій області РФ впав «невідомий об'єкт»

У болоті біля селища Дракіно після падіння утворилася вирва

Влада регіону заявила, що інцидент не пов'язаний зі «спецоперацією» в Україні

У селищі Дракіно Ліскінського району Воронезької області 6 квітня у болото поряд із будинками селян впав «невідомий об'єкт».

Як повідомляється, місцеві жителі спочатку почули дивний звук, потім побачили об'єкт, що низько летів і впав у болото (у очереті утворилася вирва) біля вулиці Мічуріна в Дракіно.

«Після того, як він звалився, пролунав вибух, в одному із сусідніх будинків вибило шибки. Але ні диму, ні постраждалих немає», – пишуть російські ЗМІ.

В уряді регіону повідомили, що «інцидент», який трапився у Ліскінському районі, «не пов'язаний із проведенням спеціальної військової операції в Україні».

«На місці працюють компетентні служби. Ситуація перебуває на контролі у губернатора. Постраждалих нема. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує», – запевнили там.

Нагадаємо, Росія готує нові провокації у своєму Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну. Таку інформацію підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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