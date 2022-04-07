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    У Воронезькій області РФ впав «невідомий об'єкт»

    У болоті біля селища Дракіно після падіння утворилася вирва - У Воронезькій області РФ впав «невідомий об'єкт»
    У болоті біля селища Дракіно після падіння утворилася вирва
    фото: Володимир Зоркий / Коммерсантъ

    Влада регіону заявила, що інцидент не пов'язаний зі «спецоперацією» в Україні

    У селищі Дракіно Ліскінського району Воронезької області 6 квітня у болото поряд із будинками селян впав «невідомий об'єкт».

    Як повідомляється, місцеві жителі спочатку почули дивний звук, потім побачили об'єкт, що низько летів і впав у болото (у очереті утворилася вирва) біля вулиці Мічуріна в Дракіно.

    «Після того, як він звалився, пролунав вибух, в одному із сусідніх будинків вибило шибки. Але ні диму, ні постраждалих немає», – пишуть російські ЗМІ.

    В уряді регіону повідомили, що «інцидент», який трапився у Ліскінському районі, «не пов'язаний із проведенням спеціальної військової операції в Україні».

    «На місці працюють компетентні служби. Ситуація перебуває на контролі у губернатора. Постраждалих нема. Життю та здоров'ю людей нічого не загрожує», – запевнили там.

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    Нагадаємо, Росія готує нові провокації у своєму Бєлгороді та продовжує звинувачувати в усьому Україну. Таку інформацію підтверджує Центр протидії дезінформації при РНБО України.

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    Теги: вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Воронезькій області РФ впав «невідомий об'єкт»