Ситуація на Сумщині: які громади найбільше постраждали

Найбільше роботи – в Охтирському районі

Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький розповів, яка зараз ситуація спостерігається в Сумській області. Він також назвав громади, які найбільше постраждали від російських окупантів.

Конотопський район

У Конотопі спишуть борги населення за березень. Це стосується водопостачання та утримання прибудинкових територій, питання оплати за опалення – ще розглядається.

Хто вже заплатив – тому зроблять перерахунок, про це сьогодні заявив Артем Семеніхін, голова громади Конотопа.

У районі працюють над відновленням автобусного сполучення між громадами.

У селі Слобода, на городах у людей, в 300 м від житлових будинків, була виявлена деформована авіабомба ФАБ-500ШР, яка не вибухнула. Снаряд знешкодили.

Охтирський район

Найбільш постраждалі громади знаходяться саме в цьому районі, тому роботи тут багато.

У самій Охтирці відновлюють мережі. Без водопостачання залишається 25 житлових будинків. У місті розбирають завали і сміття після бомбардувань.

У Тростянці запустили кілька водозаборів. Відсьогодні поновлюється робота міської лікарні, яку окупанти обстріляли з танків. З 9:00 до 12:00 в ній працюють рентген-кабінет і кабінет УЗД. Всі обстеження – за направленням сімейного лікаря.

«На «шоколадній фабриці» тривають роботи з розчищення території: тут чимало замінованого, росіяни тут влаштували собі одне з місць перебування. Енергетики працюють постійно, щоб електроенергія була у всього суспільства!», – розповів Живицький.

У Боромлі з'явилася електроенергія по всій території крім одного будинку на п’ять квартир.

На території громади продовжують знаходити закатованих ворогами людей. У одного з чоловіків було зав'язане обличчя і пов'язані руки, на правій нозі – рвані рани. На даний час особу загиблого не встановлено. Цими випадками займається прокуратура.

«Триває розмінування території громад. Будьте уважні, територія залишається небезпечною!», – написав Живицький.

Сумський район

У районі продовжують відновлювати автобусне сполучення між громадами, у Сумах – продовжили час руху транспорту. Тролейбуси та автобуси будуть перевозити пасажирів з 7:00 до 18:00. Всього працює вісім тролейбусних і чотири автобусних маршрути.

У ВНЗ Сум поновлюється освітній процес, студенти повертаються після перерви до дистанційного навчання.

Роменський район

Вчора в районі Липової долини люди чули вибухи – це ЗСУ збили ракету, яка прямувала в напрямку Полтави і залишки ракети впали на цю територію.

Також йде активна робота над повним відновленням автобусних маршрутів.

На території району фахівці виявили та знищили касетні елементи (27 шт.) ПТАБ-1 їх авіабомби РБК-500. Вони могли здетонувати в будь-який час.

«Нагадую ще раз: не чіпайте незнайомі предмети і не підходьте до ворожої занедбаної техніки або місць стоянок! Це може бути смертельно небезпечно», – зазначив Живицький.

Нагадаємо, на Сумщині виявлено тіло ще одного закатованого окупантами чоловіка.

Як відомо, на Сумщині окупанти забрали награбоване, а тіла товаришів залишили (відео).

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