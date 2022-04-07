Окупанти обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку і житлові будинки в Лисичанську (фото)

Рашисти гатять по мирному населенню та будівлях інфраструктури

Російські військові не змогли увійти до Новотошківського, натомість обстріляли лікарню в Сєвєродонецьку та будинки в Лисичанську Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ворог безуспішно намагається прорвати оборону Збройних сил України, тому зі зброї далекого бою вбиває мирне населення і руйнує будинки», – заявив Гайдай.

Кількість пошкоджених багатоповерхівок у Сєвєродонецьку за вчора досі встановлюється. Також знаходять нові руйнування в тих кварталах, де загорянь після попадання російських снарядів не сталося.

Є руйнування будинків у Лисичанську, а також господарські будівлі в Лисичанську, Сєвєродонецьку, Новодружеську та Тошківці. Вночі пожежники гасили дах лікарні в Сєвєродонецьку, яка загорілася після ворожого обстрілу.

Гайдай також зазначив, що російські військові продовжують артилерійські обстріли Попасної.

Він також заявив, що вчора вдень у Сєвєродонецьку щонайменше загорілося 10 будинків, ще в багатьох багатоповерхівках були вибиті вікна, пошкоджено дах.

Є руйнування відразу у двох навчальних закладах і декількох магазинах, поранено п'ятьох людей, що стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, учора Луганщина весь день була під ворожим вогнем: є загиблі й поранені (фото, відео).

Читайте також: